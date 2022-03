Jince už zažily krajskou soutěž, letos se chtějí do ní vrátit. Předseda klubu Martin Vůjtěch je jejich předsedou šest let a daří se mu, co se týče administrativy. Značnou část jeho náplní práce je komunikace se sponzory a se starostou městyse. Ač kvůli covidu musela obec škrtat peníze z veřejného rozpočtu, tak stejně klubu dává dostatek financí na jeho provoz. „Za posledních dekádu se peníze výrazně zvedly,“ pochvaluje si Vůjtěch.

KANONÝR DENÍKU: Dráb táhne Jince za postupem z okresního přeboru

Pokud si lídr okresního přeboru dokáže vybojovat postup do kraje, bude potřebovat financí ještě víc. „Museli bychom vyřešit otázku střídaček. Kraj požaduje míst dvanáct lidí a museli bychom jich mít dvakrát tolik. Není to levná záležitost,“ říká předseda Jinců. Rozšíření lavičky ale přijde přibližně na 130 tisíc korun, což je i na tak malý klub poměrně značná částka. Další výdaje si pak vyžádají cesty po kraji a odměny pro rozhodčí. V případě hřiště, branek a všeho okolo je vše v pořádku.

Jako předseda má hodně práce co se týče administrativy hlavně skrz vyřizování dotací, Jincům se je daří dostávat, nicméně se jedná o mravenčí práci. „Nenutím se do ničeho. Všechno plyne samo. Mám termíny, kdy co mám odevzdat a následně musím vědět, kde budeme hrát,“ uvádí Vůjtěch. Správa klubu je tak v pořádku, zbývá si kraj vybojovat už na trávníku. „Máme za cíl postoupit. V silách A-týmu to je,“ uzavírá předseda.