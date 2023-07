Na hřišti byl celkem klidný. V druhé lize v Příbrami nosil i kapitánskou pásku, nyní se ale bývalý fotbalový záložník objevil ve 34 letech na lavičce. Tomáš Pilík vedl v okresním přeboru Luhy jako trenér a od postranní lajny byl hodně slyšet. Své svěřence a kamarády dovedl v roli kouče na konečné šesté místo.

Tomáš Pilík coby trenér na lavičce Luhů v okresním přeboru | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Kruh se v jeho případě zřejmě uzavírá. Za Luhy s fotbalem začínal, nyní tam startuje i v trenérské funkci. Tomáš Pilík se loni loučil v Příbrami s profesionálním fotbalem v Česku. Na sklonku aktivní kariéry si šel zahrát ještě do Rakouska čtvrtou nejvyšší soutěž, kde mu na konci června vypršela smlouva. Prakticky celou uplynulou sezonu se ale objevoval na lavičce Luhů v okresním přeboru a svým svěřencům měl hodně co říct.

„Jsem s těmi hráči. V Luhách jsem vyrostl a chci jim to nějakým způsobem vrátit a pomoct. Jsem v emocích,“ přiznává Pilík, jehož zápasy na nejvyšší okresní úrovní leckdy pohltily natolik, že ho museli krotit rozhodčí, ale v kariéře toho odkopal tolik, že z něj mluvili hlavně zkušenosti. V české lize si zahrál nejen za Příbram, ale také Ostravu, Brno či Jablonec. Zkusil si i zahraniční angažmá v maďarském Honvédu.

Nyní ale nastává čas po aktivní kariéře a Pilík se nyní může naplno věnovat roli trenéra a nedělit ji na hráče a kouče. Sám přiznává, že v sezoně byly jeho výroky několikrát až za hranou a pak zpětně toho litoval. „Když pak člověk vychladne, tak si kolikrát doma říkám, že jsem blbec. Zápas mě ale vtáhne a je to to samé, jako bych byl na hřišti a o to víc si pak všechno užívám, když se utkání povede,“ říká Pilík. Luhům se ale jeho zkušenosti vyplatily. Oproti předchozímu ročníku se posunuly o dvě příčky výš a skončily šesté.