„Oslovila nás Veronika Doležalová, jestli bychom neměli zájem dětem připravit fotbalový den. V tu chvíli jsme měli hned jasno, že do toho jdeme. Děti si tak mohly formou soutěží vyzkoušet různá cvičení a zároveň dostaly možnost zahrát si fotbal se zkušenými profíky,“ prozradil Jan David.

Společně s iniciátory akce se totiž malým sportovním nadšencům věnovaly také dobře známé fotbalové tváře – Tomáš a Pavel Pilíkovi. Starší z bratrské dvojice vysvětlil osobní motivaci, která ho vedla k tomu, aby smysluplný projekt podpořil. „Pár podobných akcí už jsem zažil a vždy mě to velmi baví. Mám radost, když mohu dětem předat alespoň některé své zkušenosti.“

Děti si užívaly pozornost hvězdy prvoligového klubu 1.FK Příbram a s velkým zápalem plnily zábavné sportovní úkoly. „Viděl jsem řadu talentů, ale po jednom tréninku se neodvažuji tipovat, které z přítomných dětí by to mohlo dotáhnout do nejvyšší soutěže,“ dodal Tomáš Pilík.

V tréninkové skupině byli především prvostupňoví školáci, kteří si ve sportovním areálu otestovali svoji soutěživost i pohybové dovednosti s míčem. „Doufejme, že všechny děti u sportu vydrží. Držím jim palce, aby si splnily svoje sny, ať už na amatérské nebo profesionální úrovni. A děkuji, že jsem se mohl takové akce pro děti zúčastnit,“ doplnil Pavel Pilík.

Aktivní den pak zakončila přátelská beseda s hlavními protagonisty, která probudila zvídavost i jindy netečných školáků. „Za nás můžeme říct, že akce se vydařila na výbornou. Děti měly radost z dárků a cen, které jsme pro ně nachystali. Bylo vidět, že je připravený program kompletně bavil. Viděli jsme spoustu šikovných dětí, které nás dokázaly překvapit. Ať už sportovním talentem nebo vyspělými otázkami,“ zářil spokojeností Jan David.

Na závěr ještě prozradil, čím plánuje se svými společníky překvapit širokou sportovní veřejnost v budoucnosti. „Máme v plánu pár menších projektů jako je třeba sběr nepoužívaných hraček, které mohou vykouzlit úsměv na tváři dětem v dětských domovech. A chystáme také jeden velký sportovní projekt. O tom ale zatím nemůžeme říct nic bližšího, protože to má svůj čas. Určitě budeme veřejnost informovat hned, jak vyladíme veškeré detaily,“ nastínil David s dovětkem, že příští rok je má s kolegy v plánu uspořádat letní fotbalový kemp pro děti, kterého by se měla zúčastnit i řada českých fotbalových hvězd.