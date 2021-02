Amatérské sportovní soutěže se mohou za současných podmínek konat pouze ve třetím stupni systému PES (pro sport). Ten je podmíněn nejen maximálním koeficientem 60 na stupnici, ale například, podle ministra zdravotnictví, i počtem hospitalizovaných pacientů s koronavirem v nemocnicích. „Jejich počet nesmí přesahovat dva tisíce. Z tohoto pohledu se zdá, že by se tak mohlo stát nejdříve někdy v dubnu,“ předvídá Hadraba.

„Je to ale těžké, protože momentálně se nemůže ani trénovat a týmy budou potřebovat nějaký čas na přípravu. To je první krok, od kterého se pak všechno bude odvíjet,“ podotýká s tím, že termínová listina se bude případně upravovat operativně i podle rozpisu vyšších soutěží.

A jak by mělo jarní schéma vypadat?

V kategorii dospělých, kde je potřeba dohrát kromě celého jara i část podzimu (to je například v okresním přeboru a III. třídách osmnáct zápasů, pozn. red.), by se mělo hrát klasickým způsobem – to znamená (téměř) žádné anglické týdny. „Co se týká mistrovských soutěží, tak vložené středy na devadesát procent nebudou. Už jen z toho důvodu, jak náročné by to bylo například pro rezervní družstva. Současně jsou naplánovaná i další kola okresního poháru. A ta se hrají právě v týdnu,“ říká Hadraba.

„Jedinou výjimkou by byl velikonoční víkend, kde by se mohly dohrát podzimní zápasy z té dosud odehrané porce, které musely být z různých důvodů odloženy. To se ale týká jen zlomku týmů,“ prozrazuje dále.

Jenže pozor! Pak je nutné si položit následující otázku: Stihnou se vůbec soutěže dohrát?

Tím spíš, že podle Hadraby je prakticky vyloučeno, že by se jarní části protáhla přes letní přestávku, po které by plynule navázala podzimní část sezony 2021/2022. „Tohle si nedovedu představit i s ohledem na to, že od 1. července by se dohrávaná utkání kryla s otevřením letního přestupové okna,“ upozorňuje.

Přece jen za normálních okolností začíná jarní fotbalová sezona na Příbramsku zhruba poslední týden v březnu a končí v polovině června. Tentokrát se zdá, že vzhledem k aktuální situaci v České republice začne déle (pokud vůbec), navíc obsahuje o pět zápasů více, což při zachování klasického formátu jednoho zápasu za týden znamená, že bude o měsíc a jeden týden delší – logicky tedy vychází, že by skončila někdy na přelomu července a srpna.

V tu chvíli se jeví pravděpodobněji varianta, že by se během jara dohrála kompletně podzimní část a k ní ještě část jara. „Když se dohraje více jak polovina všech utkání, můžeme na základě předsezonní úpravy soutěžního řádu určit dle výsledků postupující, sestupující a soutěž uzavřít,“ potvrzuje sekretář OFS Příbram.

Jasnější situace je u soutěží mládeže. „Tam jsme oslovili kluby s návrhem, že bychom předčasně ukončili podzimní – demografickou část. Na základě dosažených výsledků a umístění budou jednotlivé týmy rozděleny do jarní – výkonností části. V ní pak budou bojovat o celkové umístění a také titul přeborníka okresu,“ dodává Jan Hadraba.