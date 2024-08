Čím to, že se v poháru vracíte ke klasickému formátu?

Loni byli pouze desetičlenné III. třídy. Hledali jsme nějakou možnost, jak klubům umožnit odehrát další čtyři utkání za sezonu. Sportovně-technická komise přišla s tímto řešením, i když z počátku na Výkonném výboru na toto téma nepanovala úplně shoda. STK nás svými argumenty přesvědčila a nutno říct, že se vše do puntíku splnilo. Tentokrát nebyl důvod, abychom oddílům dávaly další zápasy, protože máme dvě skupiny po 12 účastnících a myslíme si, že tento počet je optimální.

Je něco, s čím jste se během letní přestávky museli vypořádat a co bylo potřeba vyřešit?

Nejsem si vědom žádné nepříjemnosti.

Loni jste zaváděli pro kluby kelímky. Chystá se nějaká novinka i letos?

Řekl bych, že bude všechno při starém. Nicméně v Pičíně se podařilo poskládat dívčí družstvo. V zimě ohledně toho probíhaly na Výkonném výboru OFS diskuze. Poté si všechno vyběhal Jirka Kuba. Na závěr podzimu například přijede B-tým Sparty Praha. Jinak nás čeká přejmenování soutěží, kdy postupně najíždíme na novou terminologii. K tomu pěkně naplněné IV. třídy. Daří se nám držet tu pyramidu.

Na co se mohou diváci a fanoušci v nadcházející sezoně těšit ohledně okresního přeboru?

Řekl bych, že bude víc vyrovnanější, kvalitnější. Budou v něm týmy, které prošly krajskými soutěžemi. Myslím si, že bude mnohem zajímavější. Věřím tomu, že naše top soutěž bude divácky zajímavá a trošku jiná než loni, kdy ji dominantní Bohutín celou zválcoval. Budu rád, když bude okres napínavý do posledního kola jako loni, kdy jsme do poslední chvíle nevěděli, komu pohár předáme. Přál bych si, aby se naše oddíly udržely v krajských soutěží a co nejméně jich sestoupilo.

V létě navíc proběhla dlouho avizovaná restrukturalizace a reorganizace soutěží. Jak jste k ní přistoupili?

Jediný okres Příbram a hlavně Středočeský kraj myslí reorganizaci soutěží vážně. Takže došlo k zúžení B tříd z pěti na čtyři, což znamená zkvalitnění soutěží v rámci kraje a hlavně více družstev v okresních soutěžích. Tím sestupem se pomohly naplnit nižší patra. Reorganizace jinak dopadla dost neslavně. Jediným výsledkem je přejmenování, což je velmi chabé. Diskuze nejsou špatné. Sám jsem v pracovní skupině, která se tím zaobírá, ale tohle je zatím jediný výsledek. Středočeský kraj má 12 okresů, zatímco například Jihočeský pouze sedm. Osídlení je tam mnohem menší a má pět B tříd, což je podle mě taky blbost. Je třeba ale říct, že tam též asi dojde k zúžení počtu I. B tříd. Co podle mě je v současné době největším problémem českého amatérského fotbalu, je hloupé uspořádání podle krajů. Úplným extrémem je Karlovarský kraj, který má jen tři okresy a jeho kraj má stejná práva jako Středočeský. Tohle je chyba a dokud nedojde k reorganizaci ve smyslu narovnání počtů oddílů v rámci kraje či okresů, tak se nemá o tom bavit a pořád se budeme plácat v tomto neefektivním systému.

Dotkly se vás nějak letní škrty soutěží?

Dotkly se nás tím, že se nám podařilo naplnit III. třídy. Původně jsme plánovali, že bude pouze jedna skupina, teď máme dvě, což bereme jako optimální. K tomu jsou dobře naplněné i IV. třídy, kde se už nebude muset hrát čtyřkolově. Nicméně tohle nemá co společného s reorganizací či restrukturalizací. Podle mě se jedná o dvě naprosto odlišné věci.

Jaké?

V případě restrukturalizace se jedná o stanovení nějakých podmínek pro organizační složku. Například, že by Okresní fotbalový svaz dostal podporu v případě, že by splnil nějaké podmínky jako určený počet utkání, účastní se daného počtu meziokresních soutěží, má daný počet mládežnických týmů, kvalifikovaných trenérů, vyškolených rozhodčích a tak dále. Pak by mohlo dojít k narovnání členské základny. V Příbrami se hraje 1 700 utkání, zatímco v Mostu pouze 8.

A v případě reorganizace?

Nějakou jsme provedli sami od sebe, kdy jsme si řekli, že musíme v kraji udržet pyramidový systém. Nepotřebujeme mít dva krajské přebory dorostu o 18 účastnících, což nikomu nic nedá. Udělali jsme tak jednu soutěž jak v žácích, tak dorostu, což se pak dotklo i nižších soutěží až do okresu. Ještě jednu důležitou věc řeknu. Okres Příbram byl jedním z velkých bojovníků a hybatelů ohledně navýšení členských příspěvků z 200 korun na 400 korun. Polovina těch peněz z navýšení míří přímo do okresů. Po dost dlouhé době jdou finanční příspěvky do okresního hnutí. Z Fotbalové asociace České republiky nebudeme nyní dostávat cca 420 000 korun, ale rovnou 750 000 korun, což je bezmála 80% navýšení peněz do okresu. Nyní už tyto prostředky máme na účtě a můžeme už něco rozjet.

Kam výše zmíněné finance hodláte investovat?

Standardně na mládež a na rozhodčí. Polovinu z těch prostředků můžeme použít volně, druhá je vázána zejména na mládež a dívčí fotbal. V našem případě na meziokresní soutěže, přípravky, soutěže dívek. V tomto směru jsme hodně silní. Ohledně rozhodčích hlavně jejich nárůst. V minulé sezoně jsme měli 98% obsazenost hlavními rozhodčími, na jaře dokonce 100%, na 41% zápasů bylo obsazeno i asistentem a 22% i druhým asistentem. Kluby se tak nemusí starat o to, aby tam někoho měly v roli rozhodčího. Ještě bych asi přemýšlel o nějakém lepším ocenění například komisí, které vydají stovky rozhodnutí ročně a všechny ve svém volném čase a nevidí za to ani korunu. Ale to budeme teprve řešit na Výkonném výboru.

Je něco, v čem byste chtěli být dále průkopníky a inspirací pro ostatní okresy?

Jsme hodně aktivní v řádech, kdy dáváme hodně podněty k úpravám stanov v disciplinárních řádech. V tom jsme dobří. Každý rok máme nějaký návrh, který nám projde do celostátních vrstev. V tomhle bychom chtěli pokračovat. Určitě bychom chtěli být aktivní v případě rozjetí nového informačního systému, který se momentálně rozjíždí a chceme, aby byl co nejvíc uživatelsky přívětivý a nápomocný ke komisím. Ten současný jim moc z hlediska nějakého reportingu nepomáhá.