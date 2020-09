Hattrickem se o víkendu v okresních soutěžích blýsklo dalších pět hráču - Michal Kudrna (Petrovice B), Pavel Čejda (Jesenice), Stanislav Boubalík (Sedlec-Prčice B), Vítězslav Pytelka (Pičín) a Martin Košťál (Hvožďany).

Procestoval Skotsko, Irsko, ale zavítal i do Portugalska, kde měl navíc možnost vidět na vlastní oči i vyhlášenou gólovou značku jménem Cristiano Ronaldo. „V listopadu minulého roku jsem se byl podívat na kvalifikačním zápase o postup na EURO 2020, ve kterém Portugalsko hostilo Litvu,“ prozradil pětadvacetiletý chlapík.

Portugalsko tehdy vyhrálo 6:1 a CR7 dal v utkání hattrick. A jakoby si Žižka na to celé vzpomněl právě před zápasem s Lázem, který proměnil ve své velké one man show. Nikdo jiný z jeho spoluhráčů totiž soupeřovu síť nerozvlnil.

Poprvé se tak stalo ve 24. minutě, kdy do sítě dorážel míč vyražený brankářem – tím srovnával na 1:1. O necelé dvě minuty později se radoval znovu. A stálo to za to! Na hranici šestnáctky se uvolnil přes obránce, kterému nasadil jesličky, a následně zamířil přesně na zadní tyč. Celou bitvu pak Žižka rozhodl v 81. minutě, kdy za stavu 2:2 uklidil do sítě přízemní centr spoluhráče Manna.

I díky tomu je po dvou kolech nejlepším střelcem soutěže. Stará Huť je pak jen o skóre na druhém místě tabulky, což je ale podle Adama Žižky zásluha celého mužstva.

„Před sezonou jsme zkvalitnili a omladili tým, máme dobrou partu a zatím všechno šlape,“ pochvaluje si. „Pořád je tam ale určitě prostor pro zlepšení,“ dodává.