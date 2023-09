Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky - jmenoval Eduarda Škváru - Laureátem ceny Dr. Václava Jíry /jedním z nejvyšších fotbalových ocenění v ČR/, kterou převzal z rukou předsedy FAČR Petra Fouska, při slavnostním zasedání v Praze, dne 5.9.2023. Cena se předává osobnostem, které svůj život zasvětili dlouholeté a kvalitní práci pro fotbal.

Eduard Škvára obržel cenu Dr. Václava Jíry | Foto: archiv Eduarda Škváry

Škvára začínal jako 13letý běhat s praporkem v ruce na pomezí, když se na utkání nedostavili druhý asistent rozhodčího. V 15 letech si udělal zkoušky na oficiálního rozhodčího na Okresním fotbalovém svazu Příbram a začal pískat utkání mládeže. Psal se rok 1967. Teorie fotbalových pravidel ho též velmi bavila, začal se zúčastňovat různých přednášek a školení, kdy mohl diskutovat i s pravidlovou špičkou doktorem Hajdovským, významným evropským odborníkem přes fotbalová pravidla/. Pískal fotbal neustále = soboty-neděle i ve všední dny. Současně hrál i fotbal za dorost TJ UD Příbram první ligu. V roce 1971 - 73 šel hrát fotbal na vojnu do RH Cheb, kde i na jejich OFS mu bylo umožněno, že mohl pískat i tam.

Po návratu z vojny, byl navržen na řízení fotbalových utkání do Středočeského krajského fotbalového svazu, kde od roku 1974 začal řídit jejich fotbalová utkání, až do roku 2000. Během tohoto období si udělal nejvyšší zkoušky na rozhodčího fotbalu v ČR a stal se rozhodčím 1. třídy /nynější Licence A/, kde též řídil fotbalová utkání. Následně začal též, vykonávat funkci Fotbalového delegáta svazu, až do roku 2016. Žije v Obecnici, kde též několik roků fotbal hrál a vykonával zde 20 let funkci Předsedy TJ Slavoj Obecnice.

Ve Středočeském fotbalovém svazu, byl zvolen a vykonával zde 8 let předsedu ORK SKFS (Odvolací a revizní komise) a následně i oficiálního lektora výkladu fotbalových pravidel. V roce 2002 dosáhl největšího fotbalového úspěchu, když byl též zvolen do nejvyšší fotbalové komise v Praze na Strahově a tuto funkci vykonával po dobu osmi let, kdy tato komise definitivně rozhoduje o konečných odvolání jednotlivých případů jednotlivců, orgánů, či družstev v českém fotbale.

Současně zde, na OFS Příbram, byl 20 let členem Výkonného výboru OFS a současně po dobu 22 let i předsedou komise rozhodčích, kdy stále ještě vykonává přednášky rozhodčím a fotbalovým oddílům z Pravidel fotbalu.Za 56 let fotbalové činnosti, se Škvára zúčastnil kolem 8 000 fotbalových schůzí a různých seminářů. Za tuto dobu činnosti fotbalového rozhodčího má odřízeno se znakem rozhodčího na prsou 16 tisíc fotbalových utkání.

Na okrese Příbram je historicky nejdéle fungujícím arbitrem fotbalu. Čeho si nejvíce cení, je to, že nikdy nebyl zapleten do žádné korupční kauzy rozhodčích a že žádné utkání které řídil, nebyl nucen předčasně ukončit, pro inzultaci či napadení své osoby, k žádné nikdy nedošlo.