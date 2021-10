Šlágr o první místo začali lépe Dušníky. Domácí měli tři tutovky, ale všechny zahodili. „K naší radosti jejich útočníci v koncovce selhali,“ ulevil si za hosty jejich předseda Martin Vůjtěch. Jince vstoupily do utkání ustrašeně, soupeř ovládal hru až do chvíle, kdy se z ojedinělé akce prosadit Vejr. V tu chvíli se obraz hry měnil a Sokoli se sesypali. „Zápas jsme ovládli. Během dvaceti minut jsme nasázeli další tři branky a utkání bylo rozhodnuto,“ konstatoval Vůjtěch.

V 63. minutě vedly Jince 0:4 a tímto výsledkem zápas i skončil. Hostující klub, který letos slaví 100 let od založení, se dostal do čela okresního přeboru, kde by rád zůstal minimálně do konce podzimní části. „Chceme udržet první místo. Nadcházející soupeři jsou ve spodní polovině tabulky, ale ke všem máme respekt a víme, že se na nás budou chtít vytáhnout,“ tušil Vůjtěch.

Hodně emotivně vypjaté a vyhecované utkání se odehrálo v Třebsku. Hosté ze Spartaku dvakrát vedli, ale nakonec se domů vraceli bez bodů. Domácí poprvé vyrovnali z penalty po ruce. „Asi oprávněná,“ přemítal příbramský Lukáš Králíček. „Na druhé straně taky v 90. minutě mohla být, ale rozhodčí nenašel odvahu,“ dodal vzápětí.

Podruhé Třebsko srovnalo čtvrt hodiny před koncem po standardní situaci, kdy využilo nedůrazu před brankou soupeře. „Projevila se nezkušenost našeho mladého mužstva,“ litoval vedoucí družstva hostů. V závěru pak rozhodl po pěkné akci Kolařík a domácí zvítězili 3:2.

Dvanácté kolo nabídlo tři zápasy s vyšším rozdílem ve skóre. Dublovice porazily Kosovou Horu 6:1, Březnice zvítězila v Počepicích 6:2, kdy ´trefy domácího dua Chlastáků pouze mírnily porážku. Za hosty se dvakrát trefili Matějka s Tuháčkem. O tři branky více vstřelil Nečín Rosovicím.

Zápas o jednom gólu se odehrál v Bohutíně. Úspěšnějším celkem se stal Nový Knín, kterému zařídil vítězství Stránský. Střetnutí Luhů s C-týmem Sedlčan došlo až do penaltového rozstřelu, ve kterém hosté získali bonusový bod navíc.