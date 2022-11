„Fajn završení podzimní části,“ libuje si Beňo po uplynulém víkendu. Aby také ne. Doposud byly maximem hattricky z úvodního střetnutí s rezervou Hřiměždic a poté na hřišti Sedlice. Do toho přišly i zranění. „Občas laborují buď s patou, nebo kolenem. Samozřejmě se snažím chodit co nejvíc,“ vysvětluje 39letý střelec celku Vrtule Láz.

Lídr IV. třídy už disponuje jedním. Daniel Ngo nastřílel už 26 branek a s přehledem vévodí střelcům nejnižší fotbalové soutěže. Hned za ním je Beňo se 16 zásahy. „Skvěle se doplňujeme. Máme výhodu, že se dokážeme zastoupit s někým ze zálohy, soupeři neví, koho mají hlídat,“ popisuje zkušený mazák Vrtulí. Oba mají navíc výborné zastoupení ze zálohy, ať už v podobě Lukáše Maršíka či Michala Čížka. „Když si týmy hlídaji Dana, tak mám víc prostoru já a naopak,“ dodává Beňo.

Překvapení na úkor Dobříše. Neumětely jí sebraly všechny body

I vedoucí celek IV. třídy se ale potýkal během podzimu se zraněními, kdy mu odpadlo šest hráčů kvůli zranění. Nicméně ani to ho nezastavilo, aby nejnižší soutěží projel na podzim bez ztráty bodu. „Chceme jít dál. Rádi bychom napodobili sezonu z minulosti, kdy jsme postoupili bez porážky,“ prohlašuje Beňo.

Co vůbec stojí za úspěchem Vrtulí letos na podzim? Tým je stmelenější. „Zůstáváme sedět po zápase, bavíme se spolu. Je to i díky Danovi, který je takový iniciátor. Stabilně chodí, 14, 15 lidí,“ těší Beňa.

Ačkoliv je v soutěži dovoleno tzv. hokejové střídání, tak Láz toho nevyužívá a střídá většinou spíš až ke konci. „I proto musím smeknout před náhradníky, kteří pořád chodí, i když si zahrají jenom dvacet minut,“ říká Beňo.

Nová Ves přetlačila trápící se Jince. Podzim zakončí jako třetí

Co se týče jeho osobních statistik, tak na ty nehledí, ačkoliv už zamířil přesně celkem šestnáctkrát. „V tomhle jsme s Danem stejní. Když můžeme přihrát, přihrajeme, když vystřelit, tak vystřelíme,“ popisuje Beňo. Právě v tom možná tkví síla Vrtulí. Tým je totiž jiný a hráči se snaží většinou najít lépe postavené spoluhráče, než aby brali akci na sebe, což dokonale vystihují i závěrečné Beňova slova. „Když se mi povede to, co na podzim, budu rád, ale důležitější je v tomhle směru tým,“ uzavírá zkušený matador Vrtulí.