„Máme přislíbenou účast několika prvoligových hráčů. Ať už těch bývalých, tak i těch současných. Věříme, že navzdory momentální složité situaci to célé dobře dopadne a všichni dorazí,“ konstatoval předseda fotbalového oddílu Zdeněk Lhota.

Hlavním účelem akce je nábor do nejmladší fotbalové minipřípravky pro ročníky narození 2014 a 2015. „Na sportovním dni ovšem rádi přivítáme i všechny starší zájemce o sport, kteří by se následně mohli zapojit do již fungujících mužstev,“ prozradil Lhota.

Nábor, který bude probíhat od 9 do 17 hodin bude rozdělen na dvě části. Dopoledne bude určen primárně pro školy a školky z města a jeho blízkého okolí. Odpoledne pak bude mít možnost přijít si v doprovodu svých rodičů zasportovat a zasoutěžit širší dětská veřejnost.

Účastníci si by si s sebou měli vzít sportovní oblečení, obuv a pití.

Zdroj: archiv klubu