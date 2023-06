O posledním květnovém víkendu v šestnáctém kole Sedlák přitom na půdě Dublovic utkání nedohrál a ze hřiště ho musela odvážet sanitka. „Šel jsem do hlavičkového souboje. Dostal jsem ránu do obličeje a pak nevím, co se stalo. Všude mi tekla krev. Na rentgenu mi zjistili, že mám zlomenou lící kost a u nosu,“ popisoval Lukáš Sedlák klíčový okamžik z 86. minuty, kdy došlo k vážnému zranění.

Od úrazu uplynuly tři týdny a Sedlák začal řešit velké dilema den před závěrečným zápasem. Jít či nejít do duelu s Dalekými Dušníky, vychutnat si postup na hřišti a nikoliv jen z hlediště jako divák. Lukáš Sedlák zvažoval všechna pro a proti. Nakonec se rozhodl jít do rizika. Vzít si ochranný obličejový kryt a nastoupit. Odvážný tah mu vyšel, už ve čtrnácté minutě otevřel skóre, do poločasu pak přízemní střelou přidal další. Petrovice v tu chvíli objevily svého superhrdinu, který musel nastoupit pod maskou.

„Vystřelit postup bylo výborné a super. Hned po prvním gólu jsem věděl, že už zápas zvládneme. Když jsme dali druhý, tak už ve mně propukla euforie,“ rozplýval se muž zápasu Sedlák. Sedmadvacetiletý hráč Petrovic se ale musel poprat s netradičním obličejovým vybavením. „Maska mě trošku limitovala, na sluníčku se mi leskla. Je náročné s ní hrát. Myslel jsem si, že hrát s ní je jednodušší, ale musel jsem s ní nastoupit kvůli zdraví. Asi mi přinesla štěstí,“ podotkl autor dvou branek domácího týmu.

Mohl přitom říct ne a klidně se posadit na lavičku coby člen realizačního týmu nebo si případně vychutnávat postup z hlediště. Nicméně si usmyslel, že tři týdny po zranění, nazuje kopačky a nakonec udělal správné rozhodnutí. „To už je asi ve mně. Kdo mě a mého tátu zná, tak ví, že jsem tak trošku blázen po něm. Do poslední chvíli jsem se rozhodoval, zda ano či ne,“ přiznal Sedlák.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

Petrovice nakonec vyhrály 3:1 a po roce mohly slavit rychlý návrat do I. B třídy. Minulou středu navíc vybojovaly i okresní pohár a nyní k němu přidaly i trofej z přeboru. Získaly tak double. „Hráli jsme jako tým výborně. Urvali jsme poslední tři body. Vůbec to nebylo o jednotlivci, ale o týmu. Všichni zahráli skvěle,“ uvedl skromně Sedlák. Mužem zápasu byl ale on.