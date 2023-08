Třebsko vyrukovalo s trumfem. Do sezony vstupuje s koučem Lédlem

Účastník fotbalového okresního přeboru z Třebska půjde do sezony s jednou novou akvizicí. Nikoliv hráčskou, ale trenérskou. Osmý tým loňského ročníku povede do nadcházejícího ročníku jako kouč František Lédl, který se do známého prostředí vrací po čtyřech letech. Tentokrát však započne novou kariéru na lavičce.

Nový trenér Třebska František Lédl. | Foto: Jiří Funk/SK Třebsko