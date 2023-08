Nová sezona fotbalového okresního přeboru odstartovala a hned bylo rudo před očima. Hned tři hráči v úvodním třetím kole viděli červené karty a museli předčasně do sprch. Disciplinární komise tak bude mít co projednávat. Zatímco v jednom případě se jednalo o zamezení gólové situace, tak ve zbylých dvou se jednalo o zbytečné oplácení v emocích.

Červená karta. Ilustrační foto. | Foto: Ivo Dudek

Tři vyloučení během prvního víkendu. Taková je bilance okresního přeboru po úvodním kole. Poprvé se červenalo v Bohutíně a hned dvakrát. Nejprve Miloš Rybanský stáhl k zemi unikající kapitána Marka Binera k zemi za stavu 1:0 pro domácí. „Byla za to, že když šel sám do vápna, tak náš hráč zatáhl za ruční brzdu a nepustil ho do vápna,“ vysvětloval vyloučení 28letého hráče voudcí týmu hostů Jiří Funk.

Incident měl ale dohru a poměrně zbytečnou. Domácí kapitán místo přesilovky pro svůj tým a šel si předchozí moment se soupeřem vyřídit. Nejprve ho dle Binarových slov chytil za ramena a následně a při odchodu zatahal za nos. Binar tak následoval Rybanského a šel do šaten rovněž.

„Samozřejmě moje blbost určitě, která mě doteď mrzí. Hloupost. Jednalo se o incident, kdy jsem běžel sám na bránu a soupeř mě vzal suverénně na červenou. Bohužel jsem neustál emoce, chytil jsem ho za ramena a při odchodu potahal za nos. Za nesportovní chování jsem dostal červenou kartu,“ vysvětloval svůj počin kapitán Bohutína. Podle zdrojů deníku by měl Binar dostat od disciplinární komise stopku na tři až čtyři zápasy, Rybanský bude odpočívat jedno utkání.

Okresní přebor začal debaklem Třebska. Padly i tři červené karty

Do třetice se červená karta tahala v zápase Podlesí B se Spartakem Příbram B. Na straně hostů šel v 80. minutě na hřiště navrátilec na zelený pažit Jakub Kvapil. V závěru zápasu také on přehnaně reagoval na faul na jeho osobu a po oplácení byl vyloučen. „Přitom je to strašně hodný kluk. Teď dlouho netrénoval, protože byl dlouho zraněný. Vzali jsme ho, aby se dostal do kontaktu s mančaftem. Ani nechtěl na plac, ale já jsem ho tam dal na 10 – 15 minut, aby si to vyzkoušel. Byl na něj faul, dětská hloupost. Spíš emočně. Všichni začali křičet červená. Rozhodčí se tak rozhodl, že mu jí dá,“ komentoval trenér Martin Drašnar.

Hlavní rozhodčí zápasu Ondřej Kočí do zápisu o utkání uvedl. „Hrubé nesportovní chování. Prudké úmyslné udeření soupeře pěstí do oblasti lopatek v přerušené hře,“ na což okamžitě reagoval Drašnar. „To je přehnané. Ohnal se po něm, ale určitě ne pěstí. Rukou ho zasáhl, ale plácl do zad. Zkrátka oplácení,“ dodal. Také v případě Kvapila se bude s velkou pravděpodobností jednat o jednozápasovou pauzu.