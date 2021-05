Podle předsedy je rozhodnutí i o ukončení letošního ročníku soutěží v souladu s názory většiny klubů, které se v tomto duchu nedávno vyjádřily pro OFS Příbram v rámci on-line dotazníku. „Odpovědělo čtyřicet z padesáti klubů. Třiasedmdesát procent sice bylo pro dohrání alespoň podzimní části soutěže, avšak sedmdesát procent požadovalo tréninkovou činnost minimálně dva až čtyři týdny před zahájením soutěží,“ upozornil Chán na důležitou skutečnost, kterou kluby restart soutěží podmiňovaly.

„Samozřejmě mě to mrzí, nicméně jsem mnohem více optimistický směrem do budoucna. Čísla nakažených klesají, roste množství podaných vakcín a já prostě věřím, že příští sezonu už dohrajeme celou,“ poznamenal předseda, který už se svými kolegy nějakou dobu připravuje možnou alternativní variantu. „Výkonný výbor, který se schází i v současné situaci dvakrát do měsíce, sleduje rozvolňování protiepidemických opatření a spolu s odbornými komisemi diskutuje o nějaké formě dobrovolných soutěží a organizací turnajů pro mládež. Jsem v kontaktu i s ostatními předsedy OFS v rámci kraje a společně se inspirujeme a sdílíme informace z této oblasti,“ prozradil.

Zmiňované dobrovolné soutěže či turnaje by se konaly pod záštitou OFS Příbram, který by pro jejich účely poskytl kvalifikované rozhodčí - včetně nováčků. Utkání by také byla zavedena v IS FAČR. Chán zároveň očekává, že samy kluby budou aktivní v jejich organizování. „Všechno je podmíněno platnými opatřeními a jejich nezbytným splněním,“ zdůraznil.

OFS Příbram má také v plánu zorganizovat letní fotbalový kemp mládeže, jehož lokace bude kromě Příbrami rozšířena i do Sedlčan a Dobříše. „Cílem je, aby tato příměstská letní aktivita byla co nejblíže rodičům a dětem. Na letní fotbalový kemp jsme zažádali o dotaci Středočeský krajský úřad a předpokládáme i finanční podporu z FAČR. Uděláme všechno pro to, aby mohli fotbalisté opět hrát fotbal a trénovat,“ zakončil Pavel Chán.