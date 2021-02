Na jedné straně dosavadní předseda OFS Příbram Martin Havel, na druhé pak Pavel Chán, který dosud působil ve výkonném výboru jako řadový člen. „Zatím se jedná o jediné oficiálně potvrzené kandidáty,“ potvrdil sekretář OFS Příbram Jan Hadraba.

Kromě předsednického postu se budou rovněž volit členové do nového výkonného výboru a revizní komise. „Tady ke středečnímu dni (to je 17. února 2021 pozn. red.) nemáme k dispozici žádné oficiální návrhy kandidátek,“ prozradil Hadraba.

To se ale jistě brzy změní. Stejně jako se může rozšířit i počet uchazečů o křeslo předsedy. Termín pro podání kandidátů na předsedu výkonného výboru, členů výkonného výboru a členů revizní komise, je totiž stanoven až do 5. března 2021 (nutno doručit na sekretariát do 15 hodin).

Rozhodovat svými hlasy budou na valné hromadě statutární zástupci, popřípadě jiní pověření zástupci členských klubů OFS Příbram s platným delegačním lístkem členského klubu - jedná se tedy o zástupce všech 49 registrovaných klubů v okrese.