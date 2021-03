Páteční valná hromada OFS Příbram se uskuteční v příbramské sokolovně od 17 hodin (prezentace účastníků začne o hodinu dříve).

Co se bude dít? Nejprve se zvolí pracovní komise, následně předseda přednese zprávu o činnosti výkonného výboru za uplynulé období. Hovořit se bude také o výsledcích hospodaření, zprávě revizní komise a mandátové komise. Pak přijde na řadu to nejdůležitější - volba předsedy výkonného výboru, řadových členů výkonného výboru a členů revizní komise.

Při volbě, která se bude týkat nejvyššího postu ve výkonném výboru, se bude rozhodovat mezi Martinem Havlem (TJ Tatran Sedlčany) a Pavlem Chánem (SK Pečice).

Do výkonného výboru se bude následně vybírat další kandidáti. Zatím je jisté, že minimálně jich bude šest. „Zde je ale možné, že přijde návrh na změnu stanov, který by do výkonného výboru umožnil zvolit devět řadových členů včetně předsedy,“ poznamenal sekretář Jan Hadraba.

V každém případně na tato místa aspiruje jedenáct kandidátů - Miroslav Bodnár (SK Spartak Příbram), Jaroslav Brunclík (1. FK Příbram, SK Pečice), Pavel Foltýn (MFK Dobříš), Martin Hemr (MFK Dobříš), Petr Jindrák (Tatran Sedlčany), Petr Kyselý (SK Klučenice), Zdeněk Makovička (SK Nový Knín), David Musil (SK Spartak Příbram), Tomáš Souček (TJ Sokol Nová Ves pod Pleší), Eduard Škvára (TJ Slavoj Obecnice), Martin Zrůbek (TJ Sokol Jesenice).

V revizní komisi jsou pak tři místa, která by měla s největší pravděpodobností obsadit trojice Marek Karcol (SK Tochovice), Vladimír Králíček (SK Spartak Příbram) a Adam Theodor (SK Spartak Příbram) – jedná se totiž o jediné tři kandidáty.

Kdo nakonec ve volbách do jednotlivých funkcí uspěje?