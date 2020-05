Počet fotbalových klubů na Příbramsku, které obnovují svou tréninkovou činnost, se rozrůstá. Od pondělí 4. května přibydou další dva. Prvním je MFK Dobříš, konkrétně jeho mládežnické kategorie, které budou trénovat maximálně dvakrát týdně.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Bedřich Klíma

Družstva by měla být vždy rozdělena do dvou skupin (maximálně o deseti osobách) a jeden trénink pro danou skupinu by měl trvat vždy hodinu.