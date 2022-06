„Už v týdnu jsem říkal, že penalta bude a že na ní půjdu, i když ji kopat neumím,“ uvedl exekutor pokutového kopu. „Penalta si myslím, že přísná. Když se ale vezme prvních dvacet minut, tak nás Jince přejely neskutečně. Nemohli jsme se dostat ani za půlku. Bylo to jasné vyústění toho, že nedaly pět tutovek,“ glosoval kapitán domácích Pavel Capouch.

Jince nakonec přidaly po přestávce druhý gól a po výhře 2:0 mohly propuknout oslavy z postupu. „Loni nám to pokazil covid, letos se nám to povedlo,“ těšilo Zadinu. „Jince předvedly pěkný fotbal, byly aktivní, lepší,“ uznal Capouch. Počepice si sice na favorita věřily, protože v prvním zápase ho zaskočily výhrou 3:1, nyní jim ale soupeř vrátil úder. „Poslední dobou máme problémy se sestavou. Kluci z pracovních či zdravotních důvodů nemohou chodit,“ řekl lídr Počepic.

Raketový nástup do druhého poločasu předvedly Dublovice, které sice hrály s Nečínem 1:1, po přestávce ale v rychlém sledu přidaly tři branky a nakonec zvítězily přesvědčivě 5:1. „Celý zápas jsme byli lepší. Soupeř se skoro k ničemu nedostal. Hodně nám pomohli diváci, kteří nás hnali dopředu a asi i díky pouti jich tam bylo víc,“ komentoval kapitán domácích Jaroslav Lomoz.

Rozdílem čtyř branek zvítězilo také Třebsko. Jako první sice udeřily Sedlčany, avšak domácí přišli z ráznou odpovědi. Za třináct minut nasypali hostům kvarteto gólů a jasně si řekli o tři body. Výstavním volejem se prezentoval Tomáš Kolařík. „Nikdo mě nehlídal, takže jsem míč napálil z první a padl pěkně do brány,“ liboval si 26letý autor druhé branky Třebska.

Tatran sice po přestávce snížil, avšak závěrečné slovo si vzali domácí, kteří slepenými trefami Špety a Chytky zvítězili tenisovým poměrem 6:2. „Nějak jsme chytli druhý dech a padlo nám tam vše, co jsme trefili,“ přiznal Kolařík, který se prosadil posedmé v sezoně a vévodí střelcům v klubových statistikách.

Duel v Rosovicích si podmanil jediný muž. Trhové Dušníky podle předpokladů na jejich půdě zvítězily 4:0, ovšem o všechny branky se postaral Zdeněk Černý. Ještě o dvě víc zaznamenal Petr Petřík v dresu Bohutína a zařídil tak svému týmu polovinu z celkového počtu dvanácti gólů, kterými Litavan deklasoval rezervu Spartaku Příbram 12:2. Jejich kanonýr tak udělal výrazný krok k zisku koruny krále střelců.

V posledním duelu splnily Luhy roli favorita na půdě poslední Kosovy Hory, avšak cestu ke třem bodů měly těžší, než by se na první pohled mohlo zdát. „Zápas jsme chtěli vyhrát, nebylo to ale tak lehké, jak jsme si mysleli. Oni se dostali díky našim chybám do hry,“ konstatoval David Bohuněk. „I když jsou poslední, tak jsou docela důrazní. Plno soubojů, přerušování,“ dodal kanonýr sparťanů.