Neverlusen Příbramska dokonal, co se očekávalo. Fotbalisté Bohutína v letošní sezoně ještě neprohráli podobně jako německý mistr z Leverkusenu a už po 20. kole okresního přeboru mohli slavit triumvirát v soutěži. Stačila jim k tomu výhra 4:0 nad sestupem ohroženými Dublovicemi.

Zdroj: Zdeněk Brož

„Jelikož jsme u nich remizovali, tak jsme čekali těžší zápas jako u nich. Pro nás byly jednodušším soupeřem, než když jsme hráli středeční dohrávku s Březnicí, která byla v defenzivě lepší a kvalitnější,“ mínil kapitán Marek Binar. Bohutín tak mohl po závěrečném hvizdu začít slavit postup do nejnižší krajské soutěže I. B třídy. „Není nic lepšího. Menší oslavy proběhly. Pořád ale jedeme. Chceme sérii udržet tak, jak jsme jeli doteď,“ řekl vůdce letošních okresních mistrů.

Uplynulému víkendovému kolu až na jednu výjimku kralovaly domácí týmy. Pouze Nový Knín v roli hostů dokázal uspět v Jincích. Jinak Daleké Dušníky porazily 3:1 rezervu Podlesí, Rožmitál pod Třemšínem také vstřelil Trhovým Dušníkům tři branky, ale neinkasoval. Béčko Spartaku deklasovalo Zduchovice.

V třaskavém souboji porazilo Třebsko doma Luhy 3:1. „Těžký zápas. Hosté byli těžký a bojovný soupeř. Byli jsme připravení na jejich dlouhé balony do vápna, ale i tak nám tam něco propadlo. V první půli jsme hráli hezký fotbal na tohle hřiště. Vedli jsme 2:0, což jsme chtěli. Po přestávce jsme nastoupili taky dobře, což jsme chtěli. Pak nás soupeř začal mačkat a my měli tři vynucená střídání. Luhy zaslouženě snížily. Ke konci už to nemělo nic společného a zápas se proměnil v čistý boj,“ komentoval utkání František Chytka.

„Z mého pohledu naprostý náš propadák a klasika. Ze začátku jara prohráváme každý zápas 0:3 a pak se snažíme něco honit. Jsme absolutně bez kombinace, zodpovědnosti, energie a chuti. Třebsko, které má méně bodů, tak do toho vletí a věří si. Zaslouženě vyhrálo, my jsme ho zmáčkli na posledních dvacet minut. Výsledek 3:1 odpovídá,“ shrnul za Luhy David Bohuněk.

V posledním utkání kola rozdrtila Stará Huť doma Březnici 7:1. Už po poločase vedli domácí 4:0. Hovorka po přestávce dokonal hattrick. Hosté stihli snížit až v závěru Češkou. „Podali jsme velmi dobrý týmový výkon. Po celé utkání jsme se prezentovali kvalitní kombinační hrou a využívali našich silných stránek. Klíčový pak byl náš podařený vstup do utkání. Především rychle vstřelený první gól, kterým jsme se uklidnili, a následná vysoká efektivita v zakončení, která přispěla k tomu, že jsme prakticky už během prvního poločasu zlomili odpor soupeře, rozhodli o výsledku utkání a dokráčeli k pohodlnému vítězství,“ konstatoval domácí autor hattricku.