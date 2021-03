Má za sebou štace v Příbrami, Dobříši, ale nejlépe se cítí právě v modrožlutém dresu Dalekých Dušníků, ve kterém už několikátou sezonu valí ve středočeské I. B třídě (v případně nutnosti občas nastoupí i za rezervu v okresní třetí třídě). Momentálně je ale už přes půl roku, co si v mistrovském zápase naposledy kopl do míče. Stalo se tak 27. září minulého roku v domácím zápase proti Letům (prohra 2:3).

Jiří Slunečko odehrál tehdy 73 minut, po kterých musel odstoupit ze hry pro zranění kotníku. Podzimní část tak pro něj skončila ještě o dva týdny dříve než pro jeho spoluhráče a všechny ostatní amatérské fotbalisty. Od té doby si může zahrát fotbal prakticky jen na herní konzoli.

„Fotbal mi hrozně moc chybí. Snad celou zimu jsem si nakupoval věci na sezonu, až se konečně zase bude hrát. Je to strašně dlouhá pauza. Je to asi stejné, jako když jsem měl v šestnácti letech zranění, které mě na rok a půl vyřadilo ze hry,“ přirovnal současnou situaci k jednomu z nejnepříjemnějších momentů své kariéry.

Kromě hry jako takové ovšem postrádá (podobně jako řadě ostatním) i pravidelné debaty o fotbale. „V kabině, případně v hospodě řešíte všechno kolem fotbalu. Každý někomu fandí, každý má na situace jiné pohledy a tyhle konverzace jsou vlastně od dětství na mém denním pořádku. Jenže teď to tolik nejde. Fotbal není, hospody taky ne, kontakt s těmi lidmi omezen,“ povzdychl si.

A to byl právě důvod, proč se nedávno rozhodl spustit vlastní podcast. „Je to alternativní varianta, jak probírat aktuální situace z fotbalového dění. Beru to, jako bych se o tom bavil se svými spoluhráči a kamarády například v kabině,“ vysvětlil.

Veřejnosti jeho prostřednictvím nabízí svůj úhel pohledu na klíčové momenty nejen z české FORTUNA:LIGY, ale i anglické Premier League, španělské La Ligy, německé Bundesligy, případně italské Série A. „Čekal jsem, že si lidi budou spíše klepat na čelo a říkat, že jsem se zbláznil. Ve finále ale za mnou zatím nikdo nepřišel s tím, že je to blbost. Myslím, že lidi, kteří mají k fotbalu vztah, jako já, si v tom najdou svoje. Snažím se nedívat na věci jen svým pohledem, ale nahlížet na to i z dalších možných úhlů,“ podotkl Slunečko.

„Někdo, koho fotbal nebaví, to asi z logiky věci pravidelně poslouchat nebude. Nevím, co si kdo říká za mými zády, ale jinak jsou reakce veskrze pozitivní. Já osobně vždy razil názor, že bych to nahrával, i kdyby to poslouchalo jen pár posluchačů,“ prozradil.

Mimo návratu na fotbalové trávníky vyhlíží Jiří Slunečko i návrat na golfové greeny. „Golf jsem si fakt oblíbil. Není u mě na úrovni fotbalu, ale je to skvělý sport, jako doplněk. Nějak jsme se k tomu dostali přes tátu, který nás všechny doma vybláznil a dělali jsme si zelenou kartu (osvědčení potřebné pro hraní na hřištích pozn. red.) Nejdřív jsem to ani jako sport nebral, ale postupem času jsem zjistil, že po technické stránce patří mezi ty vůbec nejnáročnější. Každá rána je nová výzva, při které záleží na detailu. Mezi nádhernou ranou k jamce a promáchnutím může být třeba jen centimetrová změna v pohybu. Člověk se tím naučí maximální koncentraci, vyčistí si hlavu. Má to prostě svoje kouzlo,“ popsal svůj vztah ke golfu Slunečko, který se může pyšnit velmi slušným handicapem.

„Teď mám dvanáct,“ prozradil závěrem.