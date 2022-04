Dosavadní lídr okresního přeboru se musel obejít bez brankáře a mezi tři tyče zamířil stoper Tomáš Anděl. Šancí si Jince vytvořily podle Drába hromadu, ale nedokázaly je proměnit, proto nakonec byly rády alespoň za body. „Za nás ještě dobrý výsledek. Po tom výkonu určitě,“ uznal střelec hostů, kteří nakonec padli v penaltovém rozstřelu a museli přepustit první místo.

OBRAZEM: I. B třída: Kolo hrůzy pro celky z Příbramska zachraňovala Dobříš

„Už by nás to mělo probudit. Máme zápas k dobru, takže to máme v svých nohách, ale už bychom měli začít hrát,“ prohlásil Dráb. Domácí nasadili do zápasu i posily z A-týmu hrající I. A třídu, což se hned projevilo na hře. „Individualita u nich byla rozdílová oproti naším hráčům. Hře dodali rychlost, poznamenal útočník Jinců.

Podobně jako na Spartaku byl souboj dvougólových střelců viděn i v Bohutíně, kde hrálo Třebsko. Petřík s Hájkem stanovili skóre po poločase 2:2. Zatímco na straně hostů ale přidal po jedné brance Šlechta, tak na té domácí skóroval dvakrát Čížek v rozmezí dvou minut a tři body tak zůstaly doma.

Z výhry na vlastní půdě se radovaly také Dublovice, které přehrály Počepice, Nečín v penaltách přetlačil Luhy a Březnice díky dvěma trefám Soldáta přehrála céčko Sedlčan, díky čemuž se dostala na první místo tabulky. Do hry o postup se vrátily Trhové Dušníky, které zvládly duel na půdě poslední Kosové Hory, ačkoliv to neměly vůbec jednoduché.

FOTO: Spartak spasil náhradník i Slepička, Sedlec si zahrál na Robina Hooda

Střelcem kola se stal Jakub Stočes z Nového Knína, který hattrickem sestřelil Rosovice. Skóre otevřel už ve druhé minutě. „Míč přeskočil přes dvě nohy, měl jsem štěstí,“ uvedl skromně. Vzápětí dokázal odpovědět na vyrovnávací gól hostů a od té doby měli domácí navrch. „Zápas se pro nás vyvíjel dobře. Kombinačně se nám moc nedařilo, ale soupeř neměl moc kvalitu. Co jsem slyšel, tak měl velkou marodku a nám to padalo,“ komentoval utkání Stočes.

Podle něj bylo klíčové, že Nový Knín v minulém kole porazil Trhové Dušníky a týmu se tak začíná dařit. „Měli jsme tvrdou zimní přípravu, takže jsme fyzicky jsme na tom dobře. Teď se nám to vyplácí,“ liboval si Stočes, jenž v 82. minutě střelou po zemi dokonal hattrick. „Budu ho mít určitě drahý. Kluci budou chtít koupit určitě pivo, ale rozhodně si ho užiji,“ poznamenal s úsměvem.