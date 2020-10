Počet bývalých brankářů, kteří jsou momentálně postrachem soupeřových obran, se tak na Příbramsku rozrostl na dva. Bohuněk totiž zvedl pomyslnou rukavici, kterou mu před týdnem hodil Hynek Holan z Klučenic. „Ne nadarmo se říká, že brankáři jsou dobří útočníci. Góly prostě dávat umíme,“ řekl s úsměvem pětatřicetiletý fotbalista.

Zajímavostí je, že s Holanem ho pojí nejen společná minulost mezi třemi tyčemi. „Jsme velmi dobří kamarádi. Známe se asi od svých šestnácti let, kdy jsme společně působili v dorostu tehdejší Marily Příbram. Dokonce jsme spolu jeden čas chodili i do stejné práce,“ prozradil Bohuněk, který má ve svém fotbalovém portfoliu například i angažmá v Benátkách nad Jizerou, Spartaku Příbram nebo Pičínu.

Právě tam oblékl brankářské rukavice naposledy. „Je to asi tři roky zpátky. Byl jsem vždy zvyklý chytat na nějaké úrovni, kterou ale bylo čím dál složitější si udržovat, protože jsem hodně pracovně vytížen,“ vysvětlil s tím, že v poli se nyní cítí lépe a je rád, že si může užít radost z gólu. „Určitě je to lepší než góly dostávat,“ poznamenal.

Do Třebska přišel David Bohuněk před jarní částí sezony 2015/2016. Letos si sice v létě odskočil do Rakouska, jeho štace tam ale kvůli koronaviru rychle skončila a tak se ještě před koncem transferového okna vrátil zpět. „Jsem rád, že se to stihlo,“ oddechl si fotbalista, který v sezoně nastoupil do třech zápasů, v nichž zaznamenal sedm branek..

„Cítím, že kluci na mě spoléhají. Sám jsem pak přesvědčen, že další góly ještě přijdou,“ věří Bohuněk.