Nejzajímavější výsledek se uhrál v Počepicích. Domácí už vedli 3:0 a směřovali za hodně důležitým vítězstvím. V dresu Spartaku ale ještě do přestávky snížil Kapras a rozjel svou show. Hosté, kteří v minulých kolech několikrát ztratili slibně se rozvíjející zápas, po změně díky němu srovnali na 3:3 a následně si vystříleli v penaltách bonusový bod.

I Rosovice v boji o přežití v okresu byly blízko senzačnímu bodu. S vedoucími Jincemi dlouho držely krok a sahaly po remíze. Favorit ale udeřil dvě minuty před koncem a rozhodl o vítězství. „Výhra je o to cennější, že to bylo takhle v závěru.Byli jsme na balónu. Spálili jsme mnoho šancí. O poločase to mohlo být klidně 5:1 pro nás,“ mínil z kádru hostů Lukáš Dráb.

FOTO: Domácí týmy úřadovaly v I. B třídě. Pomohly hattrick i zkrat soupeře

Díky výhře v závěru tak drží Jince nadále první místo. „Věřím tomu, že najdeme sílu, uhrajeme to a postoupíme,“ prohlásil kanonýr lídra tabulky. Na čele tabulky mají Jince nadále dvoubodový náskok před Březnicí, která vyhrála v Dublovicích, když góly olemovala jak začátek, tak konec zápasu a zvítězila 2:0. „Soupeř hrál hodně disciplinovaně a s výbornou obranou. Nebýt našeho výborně chytajícího gólmana Vojtěcha Ješuty, tak utkání skončilo 0:5,“ přiznal střelec domácích Jaroslav Lomoz, který teprve podruhé na jaře vyšel naprázdno.

Bohutín si doma s chutí zastřílel proti Kosově Hoře. Poslední celek okresu porazil vysoko 8:1 a úderné duo Petřík-Spousta se postaral o pět branek. Petřík vsítil hattrick a i díky němu se nyní posunul do čela střelců o jednu trefu před Lomoze.

Katastrofa pro Sedlec. Prohospodařil přesilovku a zbytečně ztratil body

V boji o průběžné třetí místo uspělo záložní družstvo Sedlčan, které vyhrálo v Trhových Dušníkách 3:2 díky dvěma gólům Šťovíčka a vítězné trefě Bartáka. Luhy se musely obejít bez svého střelce Davida Bohuňka a toho využil Nový Knín, který přetlačil domácí Spartu na penalty.

Lepit sestavu muselo Třebsko a to tak, že po přestávce nastoupil Tomáš Dušek, který má problémy s kolenem, místo ex-ligového Daniela Huni, a v 84. minutě proměnil penaltu. Následně musel odstoupit. Domácí ale i v oslabení udrželi vedení a porazili Nečín 2:1. „Protože jsem jednou nebyl, tak jsme vyhráli,“ ušklíbl se vedoucí domácího celku Jiří Funk.