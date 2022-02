Událost na Slovácku: Fotbalista (snad) pojede na koni, bude králem Hluku

Maminka Michaela Habartová je cukrářka. Peče skvělé dorty i luxusní zákusky. Tatínek Marek Šuránek zase pracuje u pohřební služby, taky spravuje obci, kde žijí, sociální sítě. Pokud by do jejich životů nevstoupila pandemie koronaviru, trávila by rodina ze Slovácka veškeré víkendy na sportovištích.

Nový hlucký král Marek Šuránek hraje fotbal za Slovácko | Foto: se svolením Marka Šuránka staršího

Dcery Terezie a Nikola jsou totiž mažoretky, dvanáctiletý syn Marek se zase věnuje fotbalu, patří mezi velké talenty Slovácka. „Někdy je těžké to skloubit, ale zatím to zvládáme,“ usmívá se Šuránek starší. Jeho syn do míče kope od pěti let. Dres rodného Hluku šikovný obránce vyměnil za triko Slovácka, svůj talent rozvíjí ve vyhlášené mládežnické akademii ligového celku. V ročníku 2010 patří k nejlepším, vždyť za své výkony byl třikrát za sebou oceněn na klubovém galavečeru v kině Hvězda. „Jeho kariéru samozřejmě hodně prožíváme. Času synovi věnujeme pořád stejně. Když byl ještě v přípravce, bylo to pro nás ale daleko složitější. Teď už je starší, samostatnější. Navštěvuje Sportovní školu v Uherském Hradišti, takže vždycky v sedm ráno odjede a domů se vrací až po tréninku navečer,“ líčí otec. Fanoušek Slovácka a Slavie tragicky zahynul. Při šlágru uctí jeho památku Zajímavost? Fotbal je pro rodinu desetkrát dražší než mažoretky. Zatímco dříve syna, který za dva týdny oslaví dvanácté narozeniny, často vozil, nyní jezdí sám. Klub navíc na venkovní utkání vypravuje autobus. Rodiče cestují zvlášť. „Já navštěvuji hlavně domácí zápasy, které jsou v Nedakonicích. Nemám čas jezdit po celé Moravě a Vysočině. Navíc některé zápasy jsou i v týdnu. Ale když jsem na stadionu, dost to prožívám. Čím jsou kluci starší, tím jsou jejich zápasy zajímavější. Už je poznat, kdo jak na tom je,“ míní. Rodiče do sportovních aktivit svých ratolestí rádi investují, trenérům ovšem neradí. Mají radost, že se jim daří, že nesedí jenom doma a volný čas netráví vysedáváním u mobilů či počítačů. Mít doma fotbalistu se ale trošku prodraží. Zatímco mladá mažoretka si koupí šaty a zaplatí členský příspěvek, rodiče za „budoucího Ronalda“ vysází ročně i třicet tisíc korun, což je desetkrát víc než u slečny s hůlkou či třásněmi. Letos má rodina navíc další výdaje. Naděje prvoligového Slovácka totiž po dvouletém čekání konečně splní maminčino dávné přání a stane se novým hluckým králem! „Už se na to všichni těšíme. I když to trvalo dlouho, jsme přesvědčení, že se konečně dočkáme,“ věří Šuránek starší. Pro něj, přítelkyni, syna i zbytek rodiny je to obrovská čest. „Jízda králů je v Hluku velice prestižní akcí, protože se třeba na rozdíl od Kunovic nebo Vlčnova koná pouze jednou za tři roky. Tady se na to lidé těší, je to pro všechny velký svátek,“ říká Michaela Habartová, nadšená maminka krále. Fotbalová příprava: Juniorka Slovácka zdolala Vsetín, trefil se jen Kratochvíla Její syn bude v rodině vůbec prvním, komu tato významná role při známém slováckém a hanáckém lidovém obyčeji připadne. Zkoušky zpívání i tančení už má dávno za sebou, teď začne zase trénovat hlavně jízdu na koni. Později přibudou i další povinnosti. „Začátkem března je první sezení družiny, pak se to začne pomalu rozjíždět. V polovině dubna máme šůlání růží, slivovice je napálená už od podzimu,“ usmívá se Šuránek starší. Času na přípravy je dost. Dolňácké slavnosti s tradiční jízdou králů se v Hluku konají 1. až 4. července. Všichni věří, že to letos konečně klapne.

