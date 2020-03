Hra o postup do první ligy? „Od vedení dostal tým zelenou a má plnou podporu bojovat o nejvyšší příčky,“ říká Vladimír Pitter, předseda představenstva FK Pardubice.

Do jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY vstoupí hráči Pardubic v neděli zápasem ve Vlašimi. Celkem je čeká ve druhé polovině sezony čtrnáct utkání. Vítěz druhé ligy postoupí přímo, druhý a třetí tým může hrát baráž.

„Čeká nás hodně náročné jaro. My jsme si s kolegy akcionáři i po úspěšném podzimu řekli, proč tomu nepustit opratě, když to tak řeknu. Ve sportu to tak někdy funguje, když na nic netlačíte a jedete si svoji linii,“ uvedl Pitter.

Na prvním místě se vyhřívají Pardubice, ale v závěsu jsou Jihlava, Brno, Dukla Praha či Hradec Králové. „Když se to podaří, tak super. Dnes už víme, že můžeme. A když se to nepodaří, tak tím svět nekončí. Když se to tak dobře rozjelo, tak stojí minimálně za to, aby se o to tým popral. Myslím, že kromě stadionu na to jsme uvnitř klubu připraveni. První jarní zápasy ukážou, jaká je skutečnost,“ dodal šéf pardubického klubu.

S myšlenkami o budoucnosti fotbalu v Pardubicích samozřejmě souvisí i projekt rekonstrukce Letního stadionu v centru města. V listopadu byl schválen na zastupitelstvu, postupně probíhají další procesy.

„Nyní se finalizuje projektová dokumentace pro výběrové řízení, aby mohlo být vypsáno. Mám informace, že k tomu by mělo dojít v březnu nebo v dubnu. To by mělo běžet tři nebo čtyři měsíce. Chci věřit, že se do ceny, která je zafixovaná, někdo trefí. Věřím, že se pak na podzim začne stavět,“ řekl Pitter na téma stadion.

K těmto termínům se nyní všechny úkony kolem stadionu upínají. „Právě i odbor majetku a investic to k tomu směřuje. Předpokládám, že všechny strany jdou k termínu, kterým je podzim 2020,“ doplnil Pitter.