Urbanec propadl kouzlu argentinského fotbalu. Hned při parkování máte tu čest uklidit své vozidlo vedle vozu s registrační značkou MARADONA.

Ve středu zesnulé celosvětové legendě fotbalu je věnována také podstatná část jeho sbírky. Za domem čeká na příchozí překvapení. Diego Armando Maradona jako živý. Dvoumetrová socha s metrovým podstavcem. Jejím autorem je František Bálek.

Ano, ten Bálek, který zhotovil pro město Pardubice sochu aviatika Jana Kašpara. Urbancova socha je nejen dokonalou replikou slavného fotbalisty, ona ve tmě svítí a dokonce je v podstavci zabudovaný motor. „Když sekám, tak se ke mně Diego natáčí,“ směje se Urbanec.

Maradona se u něj musí cítit jako doma, protože po svém boku má kabiny jako v klubu, ve kterém před odchodem do Evropy působil. S malinkou odlišností. Zatímco v Buenos Aires se stadion jmenuje Bombonera, tak u našeho hosta Bombonerita. Přesný název fotbalového chrámu zní Estadio Alberto J. Armando nebo také La Bombonera.

To ale není všechno. Velký Maradona stojí u pomyslné brány na stadion. Opravdu, čtete dobře. „Čurby“ má na svém pozemku vybudovaný trávník i s tribunou. Na ploše o rozměrech čtyřicet krát pětadvacet metrů se dá klidně hrát malý fotbal. A jak, že se jeho stadion jmenuje? O tom nemůže být sporu. Je zasvěcen klubu Boca Juniors.

Ochozy tvoří bannery a plakáty s hráči slavného argentinského klubu v čele s Maradonou. Hrát se na něm dá i po setmění, protože je rovněž osvětlen. „Odmalička fandím argentinskému fotbalu, který je strašně uvěřitelný a číší z něj radost ze hry. Když jsem poprvé přiletěl do Argentiny a viděl jsem, co se tam děje kolem fotbalu, říkal jsem si, že si musím kousek přenést domů. Navíc miluji Maradonu, tak jsem zavítal do jeho klubu. Po této návštěvě bylo rozhodnuto. A tak jsem si vybudoval takovou zmenšeninu Boca Juniors,“ popisuje Urbanec, proč se rozhodl pro tak netradiční objekt na svém pozemku.

Také při příchodu do „kabin“ na vás dýchne modrobílá atmosféra, které vévodí dresy, zarámované fotografie a další předměty s připodobněním legendárního Maradony. Jednomu z obrazů ale chybí sklo. „Vezli mi ho kámoši z Argentiny, ale čeští celníci mu rozbili sklo, v domnění že tam mohou být uschovány drogy,“ líčí stále ještě aktivní fotbalista TJ Přelovice.