Když v létě 2010 oznámil futsalový klub Balticflora Teplice, předchůdce dnešního Svarogu, že ho bude trénovat Portugalec Rui Guimarães, nejednalo se o žádnou senzaci. Severočeský klub už tehdy sázel především na cizince, při velkém množství brazilských hráčů bylo angažování tehdy 26letého kouče poměrně logickým krokem. To, co Tepličtí s postavou střízlivým, ale s chováním pořádně divokým mužíkem zažili, vešlo do dějin nejvyšší futsalové soutěže.

Guimarães se do paměti zapsal hlavně dvěma skandály, které Balticfloře notně pošramotily pověst.

Prvního přešlapu, eufemisticky řečeno, se dopustil už v 5. kole, kdy do té doby neporažené Teplice hrály v Plzni. Divoký zápas, v němž viděli čtyři hráči červenou kartu, „vlci“ prohráli 6:7. Portugalec nezvládl své emoce, delegáta Tanáče nejenže napadl, ale navíc na něj i plivl. Výsledek jeho běsnění? Sedmizápasový trest, který byl ale po čase změněn na podmínečný.

Impulsivní trenér svého přečinu litoval a majiteli teplického klubu Michalu Žákovi slíbil polepšení. Kramfleky ale klapal jen do konce základní části. V Brně, kde domácí Tango v samém závěru připravilo Balticfloru o vítězství brankou na 5:5, došlo k jeho dalšímu zkratu. Tentokrát se po skončení vypjatého střetnutí popral se zapisovatelem Jiřím Štěrbou.

Jak trenéra Guimarãese viděl jeho kamarád Bohumil Kudrhalt?

„Rui byl velký pohodář a vtipálek, ale také uměl dostat nervy. Podle mě to bylo i proto, že trénování miloval. Pár let poté, co v Teplicích skončil, jsem byl u něj v Emirátech, kde působil. Byl velmi pohostinný, vše nám v Dubaji ukázal a skvěle se o nás staral. Měl rád srandu. V paměti mi z jeho působení v Teplicích utkvěly ty jeho nervy; musel jsem ho chytat, byl jsem zrovna pořadatel, protože ze sebe rval kravatu a košili, šel na hřiště a chtěl se prát. Myslím, že to bylo s Vnukem. Říkal mu, aby tedy šel do toho, jeden na jednoho. Byl zvláštní i tím, že měl kočku, která měla jméno Quaresma podle jednoho portugalského fotbalisty. A také měl opičku, ta se jmenovala Neymar."

Co se tenkrát pod Špilberkem stalo? „Už během utkání na nás pořvával chlápek, který seděl za časomírou. Vrchol jeho provokace přišel při odchodu hráčů do kabin. Na chodbě křičel na Ruie, ať vyjde z kabiny, že si to s ním vyřídí. Padla slova o špinavém cikánovi a tak podobně. Když Rui vyšel, ten chlap se do něj pustil, jednu mu natáhl. Náš kouč si to nenechal líbit. Jen co se vše semlelo, ten chlap s křikem utekl. Šel si stěžovat delegátům a rozhodčím a vše popsat do zápisu. Měl jasný úkol provokovat. Jako kdyby věděl, že je náš trenér v podmínce,“ líčil Žák.

Disciplinární komise napařila Guimarãesovi zákaz trénování na tři měsíce, Štěrba, který provokaci přiznal, dostal dvouměsíční distanc. Žák byl na nepolepšitelného Portugalce naštvaný, musel shánět na play off nového kouče.

Pod vedením Rusa Andreie Komarova Teplice dokráčely až do finále, kde padly s Chrudimí 1:3 na zápasy. Horkokrevný, ale velmi přátelský a oblíbený Rui Guimarães mu pomáhal jako asistent, na lavičce ale při zápasech být nesměl. Po sezoně se však s lázeňským městem rozloučil, aby přijal především finančně atraktivní výzvu trénovat na Blízkém východě, kde se stal velmi úspěšným, se svými týmy absolvoval řadu mezinárodních prestižních duelů.