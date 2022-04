„Pan rozhodčí dal panu Potůčkovi žlutou kartu za kecy. Ve chvíli, kdy od něj odcházel, tak na něho začal řvát sprostě, přesně nevím co. Pak na něj naskočil a udeřil ho pěstí. Pak spadl na zem a začal do něj kopat. Utkání do té doby probíhalo normálně, rozhodčí pískal dobře. V tomto ohledu si nemohl ani jeden tým stěžovat,” sdělil k události vedoucí Zdislavic Radek Hrazdíra.

Celou událostí se budou zabývat příslušné komise Okresního fotbalového svazu Benešov. K celé události se pro Benešovský deník vyjádřil Marcel Potůček, který byl zároveň i kapitánem domácího mužstva.

Jak viděl inzultaci Marcel Potůček, hráč FK Bílkovice

Po zákroku našeho hráče na hostujícího hráče, který byl za zákrok následně potrestán žlutou kartou, jsem se bavil s protihráčem číslo 12 cca ve vzdálenosti 5 metrů od hlavního rozhodčího, cituji: „Když dal žlutou našemu hráči, tak měl dát i předtím žlutou kartu tobě za ten faul na mě“. Následně mi hráč odpovídá, cituji: „To 100%“. V tu chvíli ke mně přiběhl hlavní rozhodčí a dává mi žlutou kartu. Slušně bez jakýchkoliv vulgarit jsem se ho zeptal, za co jsem ji dostal. Hlavní rozhodčí mi odvětil, že je to za urážku hlavního rozhodčího. Bez jakýchkoliv vulgarit a urážek jsem mu odpověděl, jestli si nedělá srandu, že jsem se s ním vůbec nebavil. I ostatní hráči byli svědky toho, že jsem se s hlavním rozhodčím vůbec nebavil. Hlavní rozhodčí mě začal následně urážet slovy, cituji: „Drž hubu, nebo jdeš do sprch“. Následně větu zopakoval, načež si sahal do kapsy pro další žlutou kartu. Já jsem jen kroutil hlavou a nevěřícně koukal. V důsledku této situace jsem se otočil směrem k naší střídačce na trenéra se slovy: „Potom to napíšeme do zápisu, že mě hlavní rozhodčí urážel“. V tu chvíli mi hlavní rozhodčí řekl: „Napiš si tam co chceš ty č*****“. V tu chvíli jsem udělal asi tři kroky a do hlavního rozhodčího strčil.

Celý zápas jsem neřekl na jeho adresu nic urážejícího, vulgárního, slovně ani fyzicky jsem ho nenapadl. Strčil jsem do něj a on se dobrovolně skácel k zemi. Následně nastala chaotická situace. Celou situaci musel dobře vidět můj spoluhráč Ondřej Cerk, Libor Havelka a Roman Vosický. Závěrem bych chtěl podotknout, že od hlavního rozhodčího těch urážek na mou osobu bylo v moment incidentu i průběhu utkání více.