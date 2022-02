Své o tom vědí například i Pavel Drsek a Martin Müller. Fotbalisté, kteří to dotáhli až na nejvyšší úroveň, potkala patálie s registračními průkazy na jaře 2013. O co šlo? Středočeský svaz tehdy jejich klubům Černolicím, respektive Všenorům zkontumoval po dvou zápasech v I. A třídě jen proto, že na průkazu se název klubu zcela neshodoval s oficiálním.

V obou případech konkrétně hrály roli pouze tečky. Zatímco u bývalého bundesligového hráče Drska u zkratky SK chyběly, u bývalého obránce Slavie Müllera pro změnu přebývaly. Drobnost? Podle tehdejší komise nikoli.

Na oba případy pohlížela, jako by hráči startovali načerno. Kromě třicetitisícové pokuty pro každý oddíl následovalo i nekompromisní zastavení činnosti pro oba hvězdné hráče. Vedení klubů se tehdy hodně vztekalo. Vzduchem létala odvolání i výhrůžky soudem.

„Vždyť ty tečky zápasy nijak neovlivnily. Kdyby nám za to dali tisícovku flastr, ať si to dáme do pořádku, ale tohle…,“ soptil tehdy Stanislav Drážný.

Sekretářem Všenor je i v současnosti. Na „tečku“ prý u Berounky vzpomínají dodnes. „Občas se to v hospodě dává k dobrému,“ říká s úsměvem. Mimochodem - odvolání prý nakonec přineslo zadostiučinění a tučná pokuta se klubu vrátila.

„Ta pokuta byla svou výší naprostý nesmysl. O ty body nám až tolik nešlo. I když jsme byli nahoře, postupovat jsme nechtěli. Zkontumovali nám dva zápasy, přitom s tečkou jich Martin Müller hrál daleko víc. Celé to bylo takové podivné,“ vrátil se činovník do doby, kdy na středočeském svazu ještě vládli Miroslav Liba a spol.

