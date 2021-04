Středočeši dali zapomenout na středeční domácí nezdar s Bohemians (1:4). Zároveň ukázali, že pravděpodobně definitivně zlomili prokletí venkovních zápasů, když zopakovali na vlas stejný výsledek ze Zlína. „Za toto vítězství jsem hodně rád,“ zářil radostí trenér Jozef Valachovič

Jeho strůjci byli dva. V první řadě Edrisa Lugeba. Ugandský útočník ve službách Příbrami se stal jediným střelcem utkání, když během dvanácté minuty dostal od Zorvana přihrávku za obranu a svůj rychlý únik zakončil střelou po své levé ruce. Mimo jiné tak navázal na svůj premiérovou trefu v zelenočerných barvách, kterou zaznamenal v duelu s Bohemians. „Jsem rád, že se mu podařilo skórovat už ve druhém zápase po sobě,“ těšilo Valachoviče.

Druhou významnou postavou byl brankář Jakub Šiman. Příbram si totiž už moc dalších šancí nevypracovala, i proto, že musela ve zbylé většině hrací doby odolávat atakům domácí. Ty však přečkala právě s výraznou pomocí svého gólmana. „Podržel nás,“ chválil příbramský kouč.

V závěru poločasu Šimanovi a spol. sice pořádně zatrnulo, když sudí Černý přezkoumával na videu situaci, po níž zůstal ve vápně na zemi Papadopulos, ale penalta z toho nebyla. Po přestávce už se ale příbramský gólman činil, když nejprve lapil Hašův technický pokus a záhy i hlavičku Papadopulose.

Pořádně horko mu pak bylo v posledních osmnácti minutách, ve kterých Karviná měla výhodu jednoho muže v poli. Poté, co Nový nedovoleně zastavil unikajícího Čmelíka, který by jinak postupoval sám na branku. „Pak to už bylo z naší strany o morálu,“ konstatoval Jozef Valachovič.

Po navazujícím přímém kopu Bartošáka ho dokonce muselo zachránit břevno. Pak ještě Haša v dobré pozici hlavičkoval nad branku, načež znovu začal zářit Šiman, na kterém si ve zbytku zápasu vylámali zuby střílející Qose, hlavičkující Papadopulos a v samém závěru i stejným způsobem zakončující Haša.

Ani přesilovka Karviné tak nevedla k vyrovnání. „Prohra je pro nás zklamání. Řekli jsme si o ni především výkonem v první půli. Zároveň to ale byl zápas, ve kterém bychom nevstřelili gól, i když by se hrálo ještě dalších třicet minut,“ popsal hlavní příčinu ze svého pohledu domácí trenér Jozef Weber.

Příbram se každopádně mohla po týdnu opět radovat z tříbodového importu do tabulky. Vzhledem k bezbrankové remíze Brna s Teplicemi navíc stáhla ztrátu na patnáctou příčku zaručující záchranu na pět bodů.

MFK Karviná – 1. FK Příbram 0:1 (0:1). Branka: 12. Lubega. ŽK: 20. Dramé, 34. Mikuš – 90+7. Šiman. ČK: 72. Nový. Rozhodčí: Černý – Dresler, Váňa.

MFK Karviná: Ciupa – Mikuš, Šindelář (84. Janečka), S. Dramé (46. Haša), Mazáň (46. Jursa) – Mangabeira, Qose – Siňavskij (67. Ostrák), Čmelík, Bartošák – Papadopulos.

1.FK Příbram: Šiman – Nový, O. Kingue, S. Kingue, Mezera – T. Pilík, Zorvan (73. Kvída), Tregler, Obdržal (89. Voltr), Antwi (64. Vávra) – Lubega.