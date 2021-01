Středočeši v neděli absolvovali povinné testy v rámci zásad koronavirové prevence a odpoledne už prubli první dril v posilovně. Navrch okusili i tréninkovou jednotku na jednom z hřišť mladoboleslavského Městského stadionu.

Během celého týdne čeká na svěřence trenéra Karla Jarolíma vícefázová příprava. Výhradně v domácích podmínkách, soustředění v zahraničí patnáctý celek tabulky – stejně jako většina ligových týmů – zavrhl.

Před znovuzahájením maratónu FORTUNA:LIGY sehraje Mladá Boleslav dva přípravné duely. Už v úterý vyzve od 14.00 Pardubice, v sobotu 9. ledna ve stejný čas pražské Bohemians 1905.

S týmem zahájil přípravu i dlouhodobě absentující devětatřicetiletý veterán Marek Matějovský, do přípravných duelů ale s největší pravděpodobností ještě nezasáhne. Zkušenosti exreprezentanta a bývalého hráče Readingu by se přitom Bolce hodily okamžitě. Mančaft v čele s kormidelníkem Karlem Jarolímem však bude muset ještě počkat.

„Marek měl do 31. prosince individuální přípravu, v neděli s týmem absolvoval posilovnu, na hřišti už nebyl. Co se týče zápasů, zatím od doktora nedostal povolení ke startu. Po zranění nemá praxi s míčem, u něj může být návrat do ostrého zápasu otázkou klidně ještě dvou tří měsíců,“ řekl Deníku tiskový mluvčí FK Mladá Boleslav Jiří Koros.

A v jakém stavu je nyní celý mladoboleslavský kádr? Realizační tým má k dispozici pětadvacet hráčů. Brazilec Marco Túlio se k týmu připojí v úterý, šestice dalších hráčů je ve stavu nemocných.

Z hostování se vrátilo duo brankář Jan Stejskal (Slavia Praha) a útočník Tomáš Ladra (FK Jablonec), z mladoboleslavské rezervy byli přizváni další dva hráči.

Mužstvo eviduje i několik nových tváří – nejvýraznější posilou by mohl být osmadvacetiletý záložník Milan Jirásek z Baníku Ostrava. Jeho přestup do Mladé Boleslavi je zatím v jednání.

První ligové utkání v novém roce sehraje Boleslav 16. ledna, prvním soupeřem bude Brno (14.00).

Změny v kádru FK Mladá Boleslav

ODCHODY: Davis Ikaunieks (návrat do FK Jablonec), Jiří Kulhánek (návrat do AC Sparta Praha), Šimon Gabriel (návrat do FC Viktoria Plzeň), Ondřej Zahustel (návrat do AC Sparta Praha), Jakub Markovič (návrat do SK Slavia Praha), Petr Mareš (nové působiště v jednání), Ondřej Mazuch (nové působiště v jednání).

PŘÍCHODY: Jan Stejskal (návrat z hostování ve Slavii), Tomáš Ladra (návrat z hostování v Jablonci), Milan Jirásek (v jednání přestup z Ostravy)

Dominik Preisler (v jednání host. z Dukly Praha), Solomon Omale (test z 1. SK Prostějov), Ladislav Dufek (test z SK Benešov), Denis Hartych (z B-týmu), Rashid Alhassan (z B-týmu).