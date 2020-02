Středočeši v zápase bojovali nejen proti jednomu z nejtěžších možných soupeřů, ale snažili se vypořádat i s virózou, která tým krátce před zápasem postihla. „Několik hráčů mělo zvýšenou teplotu, proto nemohli nastoupit. A to včetně našeho kapitána Jana Rezka, což pro nás byla citelná ztráta. Navíc pro zranění chyběl i Pazdera,“ konstatoval trenér Roman Nádvorník, tak oproti zápasu s Jabloncem udělal v sestavě dvě změny, když zmíněné hráče nahradili Dramé, respektive Kvída.

A právě on byl už po necelých čtyřech minutách smutným hrdinou, když nešťastně tečoval Kalvachovu střelu zpoza pokutového území mimo dosah brankáře Kočího. „Je to smůla. Do utkání jsme šli s tím, že chceme hrát v aktivním bloku, abychom odolali úvodnímu náporu soupeře a mohli s ním co nejdéle držet krok, bohužel tímto okamžikem se naše plány zhroutili,“ litoval devětadvacetiletý obránce, jenž po návratu z Hradce Králové zažil v příbramském dresu obnovenou ligovou premiéru.

Plzeňští se rychlým gólem uklidnili a od té doby na hřišti dominovali. Navíc i ze své druhé šance udeřili. V 17. minutě propadla Beauguelova přihrávka přes Dramého až k Buchovi, který propasíroval míč přes Kočího -2:0.

Do dalších šance se následně dostal Limberský, jehož pokus ale Kočí a při šanci Hejdy stáli při hostech všichni svatí, protože Hejda z vyložené pozici hlavou přestřelil. Příbram za první poločas vyprodukovala pouze jeden střelecký pokus. Polidarova hlavička po Kvídově centru ale brankáře Hrušku příliš neohrozila.

V závěru první půle vyvolal rozruch ještě souboj Kleščíka s Kopicem v pokutovém území hostů, který poté zkoumal VAR, ale pokutový kop se nakonec nepískal.

Po přestávce se trenér Nádvorník rozhodl pro dvě změny, z nichž jedna byla vynucená. Zraněného Kleščíka nahradil Soldát a místo Jindráčka se do hry dostal Cmiljanović. To přineslo rotaci v hostující sestavě. Ale ani to ke změně obrazu hry přiliš nepomohlo. „Druhý poločas jsme chtěli více napadat, dostat se do hry a do šancí. Myslím, že jsme tam měli úsek deseti, patnácti minut, kdy to nebylo špatné, ale pak jsme bohužel dostali další laciný gól, kdy hráč soupeře jednoduše přešel přes tři naše hráče," líčil Nádvorník.

Byl to aktivní Pavel Bucha, který poté natáhl ke střele, nedal Kočímu žádnou šanci a byl tak krátce po hodině hry i podruhé úspěšný.O deset minut později navíc Šimek fauloval ve vyložené pozici Řezníka a sudí Hocek tentokrát po konzultaci s videem nařídil penaltu, ke které se postavil opět Bucha a střelou do horního růžku zkompletoval svůj první ligový hattrick.

Ve zbytku zápasu ještě sudí správně neuznali pátý gól Beauguela, kvůli předchozímu ofsajdové postavení přihrávajícího Kovaříka. Přesto Západočeši v poklidu dokráčeli k vítězství a upevnili si tak druhé místo v tabulce za pražskou Slavií.

Příbram zůstává po patnácté porážce v sezoně nadále poslední. „Musíme se teď dobře připravit na domácí zápas s Mladou Boleslaví a venkovní duel v Karviné. Oba budou pro nás klíčové,“ uvedl Nádvorník.

Viktoria Plzeň - 1. FK Příbram 4:0 (2:0). Branky: 17., 62. a 72. (pen.) Bucha, 4. Kalvach. ŽK: 71. Šimek. Rozhodčí: Hocek – Vlček, Vaňkát. Diváci: 9 632

FC Viktoria Plzeň: Hruška – Řezník, Hejda, Brabec, Limberský (74. Herc) – Bucha, Kalvach, Hořava – Kopic (64. Mihálik), Beauguel (82. Chorý), J. Kovařík.

1. FK Příbram: Kočí – Dramé, Šimek, Kleščík (46. Cmiljanović), Nový – Polidar, Tregler, Zorvan (77. Kříž), Kvída – Jindráček (46. Soldát), Michal Škoda.