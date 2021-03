Slovan rozhodl utkání ve svůj prospěch těsně po uplynutí hodiny hry, kdy Středočechům zasadil dva slepené údery během jedné jediné minuty. "Jednoduché to nebylo," přiznal hostující trenér Pavel Hoftych s tím, že se o něčem podobném už dříve přesvědčila i Plzeň se Slavií.

O první gól se postaral Jakub Pešek, který si zpracoval míč na hranici pokutového území a z otočky ho uklidil přesně pod břevno. "První branka rozhodla. Pešek to udělal šikovně, přesto jsme to mohli ubránit," měl jasno trenér Pavel Horváth.

Druhý zásah přidal Michal Sadílek, kterému přineslo úspěch technické zakončení z podobného prostoru jako předtím Peškovi – mládežnický reprezentant tak navázal na své dvougólové představení proti Pardubicím z minulého kola. "V současné chvíli nemáme takovou sílu, abychom dokázali dvoubrankové manko otočit," pokračoval Horváth.

Do té doby se hrálo vyrovnané – nepříliš pohledné – utkání s minimem šancí. Tu největší měla v předchozím průběhu paradoxně Příbram. Kdoví, jak by se zápas vyvíjel, kdyby na začátku poslední pětiminutovky prvního poločasu skončila po rohu Lalkoviče v liberecké brance dalekonosná střela Nového… Bohužel pro domácí, strůjce jejich dosud posledního úspěchu ve vzájemných zápasech, který se váže k červnu loňského roku, zaťukal pouze na břevno Knoblochovy svatyně. "To je kdyby…," procedil Horváth mezi zuby.

Liberec se dlouho proti dobře fungující domácí defenzivě, v níž premiérově nastoupil Mezera a z branky ji dirigoval další debutant v příbramském dresu Šiman, nemohl prosadit – důkazem bylo, že za celý první poločas si nepřipsal žádné zakončení mířící mezi tři tyče. "V prvním poločase nás soupeř dobře dostupoval a my si zbytečně komplikovali hru. Nebyli jsme spokojeni s tím, jak tým působí," pověděl Hoftych.

Jenže – jak už bylo zmíněno - pak svěřenci trenéra Horvátha na několik sekund polevili v koncentraci, což je stálo zápas. "Zprvu se nám dařilo eliminovat silnou libereckou ofenzivu. Jenže pak rozhodl náš menší důraz. Nebyli jsme důslední a byli jsme v horším postavení než soupeř. Právě na to se v tréninku zaměřujeme, bohužel, znovu se opakovaly stejné chyby," posteskl si domácí kouč.

Příbramští nakonec mohli do kabin odejít ještě s větším přídělem, ale od toho je uchránil Šiman, který vychytal nejprve střídajícího Koscelníka a po něm i Rondiće, jenž rovněž přišel na trávník až v průběhu zápasu.

To ale nic nezměnilo na tom, že Příbram nezískala ani bod a v tabulce se nachází stále v sestupovém pásmu. "Naše situace není vůbec příjemná," pronesl Pavel Horváth, jehož tým čeká další utkání už v úterý - bude se jednat o dohrávku předchozího 21. kola na trávníku Sparty Praha.

1.FK Příbram – FC Slovan Liberec 0:2 (0:0). Branky: 61. Pešek, 62. M. Sadílek. Rozhodčí: Petřík – Mokrusch, Hrabovský. ŽK: 46. Nový, 56. Lalkovič – 36. M. Sadílek, 41. Hoftych.

1.FK Příbram: Šiman – Mezera, Tregler, S. Kingue, Soldát (87. T. Pilík), Antwi (67. Cmiljanović) – Nový, Lalkovič, Rezek (67. Januška), Zorvan (67. Vávra) – Voltr.

FC Slovan Liberec: Knobloch – Fukala, Jugas, Chaluš, Mikula – Karafiát (68. Rondić), M. Sadílek, Mara – Pešek (84. Pourzitidis), Mosquera (56. Koscelník) – Rabušic (84. Nečas).