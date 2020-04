Chtěl si to užít. Matoušek ale musel skousnout na úvod E-ligy dvě hořké pilulky

Před vstupem do Datart E-ligy Byl plný očekávání. „Je super, že se s klukama můžeme potkat alespoň takhle u hraní Fifa 20, když to bohužel na hřišti nejde. Pro mě to bude zkouška, jak jsem se v karanténě ve hře zlepšil,“ konstatoval pro klubový web FK Jablonec příbramský odchovanec Jan Matoušek, který v turnaji hájí barvy Severočechů, protože tam momentálně hostuje z pražské Slavie. Zároveň si ale chtěl souboje na herních konzolích hlavně užít. Jenže výsledky úvodního kola ho určitě vůbec nepotěšili.

Jan Matoušek | Foto: Deník / Dagmar Březinová