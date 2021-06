Debutoval v roce 2002 právě v dresu mateřských Teplic. Posléze si zahrál za Spartu, ruský Krasnodar, Bohemians Praha, Viktorii Plzeň, kde během let 2008 – 2011 zažil bezpochyby nejlepší éru své kariéry, hned dvakrát si vyzkoušel štaci na Kypru a jednu sezonu byl také v Číně.

Do Příbrami přišel poprvé v létě 2015 a vydržel tam dva roky, po kterých se na sezonu 2017/2018 stěhoval znovu do Teplic, aby se po jejím skončení vrátil zpět k Litavce. Tam zkušený fotbalista, který během kariéry navlékl v jednadvaceti případech i dres reprezentace, v němž se nechvalně proslavil mimo jiné nasimulovanou penaltou v kvalifikačním zápase o EURO 2012 ve Skotsku, patřil v posledních třech sezonách k hlavním tahounům – ne nadarmo nosil kapitánskou pásku.

Ani on ale letos nedokázal zabránit pádu Středočechů o jedno ligové patro níž, což velmi pravděpodobně hrálo velkou roli v jeho rozhodování o dalším pokračování kariéry. „Panu Starkovi jsem říkal, že uvidím po sezoně. Je to tak na devadesát procent. Třeba si to ještě po týdnu volna rozmyslím, ale momentálně jsem rozhodnutý, že končím,“ řekl.

Rezkův konec předznamenala i situace, která se Na Stínadlech odehrála ve třetí minutě utkání při oslavě úvodního gólu Příbrami, kdy její hráči slavili s jeho dresem s číslem 17. V té době byl obvyklý kapitán na lavičce náhradníků. Do hry se dostal deset minut po přestávce, kdy nahradil Filipa Zorvana.

Posléze tak strávil na trávníku (asi) posledních pětatřicet minut své kariéry. Ta se tedy nakonec symbolicky uzavřela tam, kde začala. „Poslední ligový gól jsem dal právě Teplicím v prvním kole, poslední zápas bych odehrál tady, tak to i dává smysl,“ dodal Jan Rezek.