O tom, kdo je v utkání favoritem, není pochyb. Ale pozor! Parta trenéra Horvátha, která dosud uhrála pouze bod za bezbrankovou remízu doma s Opavou, ale naposledy proti dosavadnímu letenskému suverénovi, navzdory porážce 1:3, ukázala svůj možný potenciál.

„Hráli jsme dobře, jen je škoda, že jsme nezískali nějaké body. Měli jsme více šancí, ale Sparta byla efektivnější, což rozhodlo,“ konstatoval jediný příbramský střelec Stanislav Vávra.

Právě efektivita v útočné fázi je tím, co by chtěli Středočeši na stadionu u řeky Nisy zlepšit. „Musíme naše šance využívat. To je to, co nás zatím v sezoně sráží,“ poznamenal Vávra, který doufá v úspěch. „V naší situaci prostě musíme bodovat v každém zápase,“ říká jasně.

V tomto směru by mohlo Příbramským hrát do karet i to, že Severočeši budou mít v nohách čtvrteční zápas posledního předkola Evropské ligy s kyperským Apoelem Nikosie, čehož by jistě chtěli využít. Mimo jiné i proto, aby dali dárek prezidentovi klubu Jaroslavu Starkovi k pátečním narozeninám. Nejlépe samozřejmě v podobě tří bodů.

A na závěr ještě jedna zajímavost: pokud v utkání nastoupí Tomáš Pilík, stane se rekordmanem v počtu startů v příbramském dresu. Zatím jich má na kontě 234 a dělí se o primát s Marcelem Máchou.