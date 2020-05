Aby došlo k jejich restartu (plánován je od 25. května), musí vyjádřit souhlas nadpoloviční většina zúčastněných za první i druhou ligu, což znamená, že hlasovat pro musí vždy minimálně devět zástupců.

Záležet bude samozřejmě i na hlasu Příbrami, jejíž vedení od začátku vyjadřuje obavy ohledně pokračování soutěže. „Za sebe říkám, že je to risk. Ne proto, že ukončení sezony by nám přineslo záchranu v lize, ale s ohledem na to, že všichni máme rodiny, které tím můžeme ohrozit. Stále je tam spousta otazníků, na které chceme znát odpověď. Určitě tedy budeme ještě diskutovat a uvidíme, co to přinese,“ konstatoval ředitel 1. FK Příbram Jan Starka.

Grémium začne ve 14 hodin.