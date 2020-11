Středočeské derby se ponese v duchu snahy o potvrzení vzestupu obou týmů. Příbram je s pouhými dvěma body sice nadále na chvostu tabulky, ale naposledy uhrála cennou remízu v Brně (1:1), čímž ukončila čtyři zápasy trvající sérii porážek.

„Je to impuls do další práce, do dalších zápasů. V Brně jsme ukázali, jak chceme hrát,“ říká příbramský útočník Stanislav Vávra, přestože si uvědomuje, že jedna vlaštovka „podzim“ nedělá.

„Teď záleží, co ukážeme v nadcházejícím zápase doma proti Boleslavi. Musíme předvést podobný výkon a hlavně zvítězit,“ má jasno.

Na plný počet bodů ale pomýšlí i Mladoboleslavští. Ti se po hrozivém úvodu sezony (prohráli první tři duely) začínají dostávat do provozní teploty. Důkazem je to, že během uplynulých pěti utkání prohráli pouze jednou (na Slavii 0:1). Jinak dvakrát remizovali a dvakrát vyhráli.

Mimo jiné před týdnem doma s Pardubicemi, které doma po gólech Tataeva, Budínského, Túlia a Drchala rozstříleli 4:1.

„Tyhle body jsme potřebovali, abychom se uklidnili a zase trochu vzchopili,“ přiznává obránce Bolky Jakub Klíma.

Čtrnácté místo se ziskem osmi bodů je pro ambiciózní celek přesto velkým zklamáním. Ačkoliv Mladá Boleslav je před zápasem mírným favoritem, hraje proti ní její dosavadní sezonní bilance na hřištích soupeřů, kde získala jen bod. To bude chtít nyní určitě změnit. Dvojnásobnou motivaci pak bude mít trojice Dominik Mašek, David Šimek a Michal Škoda, která v minulosti působila právě u Litavky.

Šimek a Škoda ještě v minulé sezoně. A tak zažili v dresu Příbrami i poslední vzájemnou konfrontaci, která v hornickém městě proběhla 29. února letošního roku. Jednalo se o duel 23. kola ročníku 2019/2020 a i díky tomu, že příbramský brankář Ondřej Kočí chytil penaltu Lukáši Budínskému, se v něm zrodila bezbranková remíza.

Jak to dopadne tentokrát?