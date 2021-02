Příbramští půjdou do další prvoligové bitvy s vědomím, že dva zápasy neprohráli. Poté, co překvapivě získali doma bod s vedoucí Slavií Praha (3:3), skončil smírem i jejich poslední – ryze záchranářský - souboj v Opavě, tentokrát bez branek. „Chtěli jsme tam vyhrát, získat tři body, odpoutat se od Opavy a trochu se uklidnit. To se nám bohužel nepovedlo. Byli jsme malinko horším týmem a na tři body jsme asi neměli,“ přiznal brankář Ondřej Kočí.

Právě on byl hlavním hrdinou duelu a strůjcem alespoň bodového úspěchu Středočeců, protože v průběhu utkání zneškodnil několik velkých šancí Slezanů. „Nejvíce mi zatrnulo, když měla Opava přímý kop zhruba metr za vápnem, paradoxně z toho pak nebyla žádná střela na bránu. Jinak byly určitě nepříjemné i závary na konci utkání. Kluci mi ale v tomto směru velmi pomohli. Skákali do střel, byli obětaví, přesně tak, jak to má být,“ ocenil Kočí své spoluhráče. „Když už něco prošlo, tak jsem to chytil. Jsme rádi za nulu vzadu a bod bereme,“ doplnil.

Zároveň si ale všichni u Litavky uvědomují, že situace není pořád růžová. Mužstvo je v tabulce na sedmnácté příčce a na nesestupovou patnáctou pozici ztrácí momentálně dva body. Přestože do konce soutěže zbývá ještě dlouhých patnáct kol, body je potřeba pravidelně sbírat i nadále. „Doufám, že do zbytku sezony vstoupíme vítězně. Už je to potřeba, aby nám to pak neuteklo. Honit to na konci, to není nic příjemného. Hlavně domácí zápasy musíme zvládat. Pak můžeme pomýšlet nad tím, že se, jak říká trenér Pavel Horváth, dostaneme z červených čísel,“ prohlásil v klubovém podcastu zkušený záložník Tomáš Pilík.

Teď ovšem stojí v cestě Slovácko! Tým, který letos válí a útočí na evropské poháry – momentálně je v tabulce čtvrtý. Zároveň je to soupeř, proti němuž Příbram bodovala naposledy téměř před šesti lety. V březnu roku 2015, kdy po brance Romana Bednáře zvítězila doma 1:0. Od té doby prohrála deset vzájemných střetnutí za sebou. Při dosud posledním měření sil, které se odehrálo 14. listopadu minulého roku v rámci dohrávky 4. kola probíhajícího ročníku, navíc schytala nepříjemným debakl 5:1.

Má tedy Slovácku co vracet…