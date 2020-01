Příčiny vysoké porážky lze hledat především ve druhém poločase. „Ten první byl z naší strany velmi dobrý. Měli jsme dobrou přechodovou fázi směrem nahoru, kombinovali jsme, pracovali jsme a vytvořili jsme si i čtyři stoprocentní šance,“ líčil trenér Roman Nádvorník.

Ovšem jeho svěřenci podobně jako ve většině zápasů podzimní části pohořeli v koncovce. Důkaz podali Jindráček a Pazdera, kteří namířili v největších příbramských možnostech míč pouze do brankové konstrukce. „Bohužel jsme navázali na náš poslední ligový vzájemný zápas v Ďolíčku ze závěru podzimu a pokračovali jsme v jejich neproměňování. Soupeř nás pak potrestal z jednoho rychlého protiútoku,“ narážel Nádvorník na situaci z 18. minuty, kterou zakončil přesně Puškáč a zajistil Pražanům poločasové vedení. „První půli jsme měli zvládnout vítězně,“ litoval trenér Příbrami.

Zvlášť, když soupeř krátce po návratu z kabin, byť s velkým přičiněním příbramských hráčů, šel do rozhodujícího trháku. V 53. minutě udělal obrovskou chybu v rozehrávce příbramský střídající brankář Vantruba, jenž na zlatém podnose daroval gól Hronkovi. „Náš brankář vymýšlel věci, které si prostě nemůže na téhle úrovni dovolit,“ káral Nádvorník debutanta mezi tyčemi Středočechů, kteří si o chvíli později vypili kalich hořkosti až do dna, když po rohovém kopu zamířil nešťastně do vlastní sítě Kvída. „Soupeř pak zápas ovládl. Na našich hráčích se ve zbytku zápasu projevil úbytek sil po náročné fyzické přípravě, kterou jsme v týdnu absolvovali. Chyběla nám kvalita, pohyb. Proto už jsme se nedokázali vrátit zpět do zápasu,“ poznamenal Nádvorník.

Klokani ze své převahy vytěžili ještě jednu branku, když čtyři minuty před koncem uzavřel skóre zápasu svým druhým zásahem Hronek.

Možnost na nápravu bude mít Příbram ve středu, kdy zakončí své účinkování v Tipsport lize zápasem s druholigovou Duklou Praha.

1. FK Příbram – Bohemians Praha 0:4 (0:1). Branky: 53. a 86. Hronek, 18. Puškáč, 57. Kvída (vl.). ŽK: Kvída – Krch. Rozhodčí: Denev – Melichar, Myška

1. FK Příbram – 1. poločas: Kočí – Pazdera, Kleščík, Dramé Cmiljanovič – Yilmaz (25. Nový), Zorvan, Tregler, Sehit, Díl – Jindráček.

1. FK Příbram – 2. poločas: Vantruba – Antwi, Šimek, Kvída, Nový – Kříž, Zorvan, Soldát, Budínský, Hájek – Jindráček (78. Vokřínek).