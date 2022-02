Jenže v sobotním odpoledni měla Slavia problémy od začátku. Scházela Stanciuova předfinální fáze, scházela koncovka Jana Kuchty. Pár šancí sice slovenský brankář ve službách Karviné Bajza krýt musel, Nor Madsen zakončoval chytře patičkou, ale gól do poločasu nepadl. "Karviná to víc než dobře odbránila. My jsme byli moc pomalí na míči, málo jsme otáčeli hru a málo se dostávali do koncovky. Měli jsme sice hodně centrů a takových závarů, ale žádnou vyloženou šanci," litoval po zápase Petr Ševčík.

Hostující kouč Bohumil Pánik poslal po pauze do hry Nigerijce Durosinmiho a ten byl stále nebezpečnější. Dvě nadějné možnosti nedal, ale nakonec se šťastné chvíle dočkal.

Zápas se lámal dvacet minut před koncem. Slavia mohla herní mizérii zlomit, když jí Karviná nabídla pokutový kop. Jenže po špatném výkopu Bajzy a faulu Bartošáka na Masopusta poslal Olaiynka střelu jen do břevna.

A za tři minuty potě přišel další šok. Centr Čmelíka prošel přes oba domácí stopery a Durosinmi pohodlně zakončil.

Slavia ještě mohla srovnat, zejména Lingrova hlavička po gólu volala, ale stále víc kralovala na hřišti křeč favorita, který si už nebyl schopen poradit.

I kvůli tomu, že mu chybělo více invence jakou přinášel třeba Nico Stanciu. "Je to jeden z nejkreativnějších hráčů, co tady byl. V tomhle zápase by nám samozřejmě pomohl, ale už tady není a my se musíme ohlížet na sebe a snažit se ho nahradit,“ mínil Petr Ševčík, který prohru nechtěl zveličovat a myslí si, že zkušený tým Slavie si poradí. „Musíme se oklepat. Hlavní chyby si rozebereme na videu a už další den hodíme zápas za hlavu a budeme se chystat na Spartu,“ připomněl Petr Ševčík nadcházející středeční duel Slavie v poháru proti letenskému rivalovi.

Slavia Praha – MFK Karviná 0:1 (0:0)

Branka: 70. Durosinmi. Rozhodčí: Batík – Paták, Antoníček. ŽK: 48. Schranz, 53. Bah, 89. Ousou – 28. Čmelík, 47. Jánoš. 84. Látal, 86. Durosinmi, 89. Bartošák. Diváků: 1000 (pov. kapacita).

Slavia: Mandous – Bah, Ousou, Kačaraba (60. Samek), Plavšić – Ševčík, Holeš – Lingr (76. Sor), Madsen (46. Masopust), Schranz (80. Tecl) – Krmenčík (60. Olayinka).

Karviná: Bajza – Bartošák, P. Buchta, Čmelík (74. Siňavskij), Lukáš Holík (46. Chvěja), Jánoš, Qose (79. S. Dramé), Látal, Kobouri, Svoboda (46. Durosinmi), Zorvan.

Kuka věří v obhajobu, Fukal varuje před Plzní, Sňozík by rád pohár