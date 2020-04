Pravidla jsou jasná. Tréninky probíhají v omezeném režimu a za maximálního počtu osmi lidí. Týmy musejí dodržovat hygienická opatření. Hráči se musejí vyvarovat soubojových a kontaktních cvičení, musejí mít nejméně dvoumetrové rozestupy, nesmějí se ve společných prostorách sprchovat a na trénink smějí cestovat jen individuálně. Klub navíc musí zajistit na místech dezinfekci tréninkových pomůcek.

Možnosti společného tréninku využili v pondělí v Mladé Boleslavi. „Profesionální hráči, jejichž zaměstnáním je fotbal, bez tréninku a zápasů hodně strádali, ať si o tom kdokoliv myslí cokoliv. Prostě šest týdnů nemohli vykonávat své zaměstnání. Nyní se k němu vrací a já jsem spolu s nimi rád,“ uvítal částečné uvolnění přísného režimu mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

Kondiční kouč pátého celku rozehrané FORTUNA:LIGY Pavel Čvančara zároveň dodal, že se hráči v předchozích týdnech neflákali: „Většina hráčů tréninkové plány splnila. Neříkám, že všichni na sto procent, protože některým situace a okolnosti neumožnily trénovat tak, jak měli sepsáno, v takových případech jsme trénink individuálně upravovali. I když hráči zadané plány plnili, je samozřejmé, že když trénují individuálně, tak nikoliv v takové intenzitě, která by byla potřeba. I když se snaží, zatížení není optimální.“

Také v řadách mladoboleslavského kádru byla změna v trénování vítanou novinkou. „Běhání na hřišti bylo jiné, než předchozí individuální v lese. Přihrávková cvičení a střelba byly v rámci možností dobré. Chceme se co nejlépe připravit, měsíc není zase tak dlouhá doba, abychom zapomněli hrát fotbal. Až to vypukne, nikdo se nebude ptát, co bylo před tím, než se začalo zase hrát a bodů musíme nasbírat co nejvíce,“ vyjádřil po pondělním trénování záložník Lukáš Budínský.

I druhý ligový celek ze Středočeského kraje z Příbrami se pustil do tréninkového procesu hned v pondělí. Pod novým trenérem Pavlem Horváthem se trénovalo po pěticích.

„Pro mě je to docela ideální, protože v menší skupince mám možnost hráče lépe poznat. Teď na začátku je to hlavně o tom, aby se kluci dobře rozcvičili a protáhli, aby si nic neudělali a aby měli pocit balonu. Hráči byli pod kontrolou, ale stejně je to na každém, jestli si udělal to, co měl. Věřím, že se nařízení budou uvolňovat čím dál více, abychom mohli brzy trénovat naplno,“ doufal po prvním tréninku Pavel Horváth, kterého doplnil v rozhovoru pro klubový web forward Michal Škoda: „Není snadné běhat měsíc po lese. Já všechny plány splnil, ale jsem hodně rád, že si můžeme zatrénovat alespoň takhle. Ligu chci určitě dohrát, snad se rozjede co nejdříve.“

V úterý dopoledne se vrhli do společných tréninků také v druholigové Vlašimi. Kormidelník vlašimské střídačky Daniel Šmejkal prozradil, že hráče čeká v sedmičlenných skupinkách dřina jen během všedních dnů, o víkendu budou mít volno.

Hráče, trenéry, funkcionáře i fanoušky nyní zajímá jediné - kdy se nejvyšší české soutěže znovu rozjedou. Podle ministra zdravotnictví Vojtěcha by liga mohla začít dříve než 8. června, jak vláda původně avizovala.