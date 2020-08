Trefa obvyklého příbramského kapitána, jenž ale tentokrát – zřejmě i vinnou menších zdravotních problémů, které ho trápily v průběhu týdne (mimo jiné i Filipa Zorvana, který nebyl vůbec v sestavě) – nastoupil do hry až v průběhu zápasu jako střídající hráč, ovšem přišla až čtrnáct minut před koncem, což bylo pozdě.

V té době už totiž na světelné tabuli svítilo hrozivé skóre 0:3. A v konečném důsledku tak znamenala jen kosmetickou úpravu výsledku. Přitom to mohlo být ještě zajímavější. To by ale musel Vávra chvíli předtím proměnit pokutový kop, nařízený po faulu na právě na Rezka. Na Filipa Radu v brance Dukly však nevyzrál.

Parta trenéra Pavla Horvátha, ve které zažil obnovenou premiéru odchovanec Tomáš Pilík (nastoupil s kapitánskou páskou), ale nezvládla především úvod samotného střetnutí. Právě v něm lze hledat počáteční příčiny porážky. Středočeši totiž během čtrnácti minut inkasovali dvě branky.

Už po třech minutách otevřel skóre Pázler, na kterého pak navázal Fábry. Na vítězství Pražanů se pak ještě devatenáct minut před konce podílel Dancák, jenž byl autorem gólu číslo tři.

Příbrami tak vůbec nevyšla premiéra ve zbrusu nových dresech a do úvodního ligového utkání, které odehraje příští sobotu doma s Teplicemi, má celý tým o čem přemýšlet.

1.FK Příbram – FK Dukla Praha 1:3 (0:2). Branky: 76. Rezek – 3. Preisler, 14. Fábry, 71. Dancák.

1. FK Příbram: Melichar – Cmiljanović, Tregler, Kingue, Antwi - Pazdera, Hájek, T. Pilík (C) Soldát, Nový – Pinc. Náhradníci: Svoboda, Hounkpe, Vilotič, Vávra, Petrák, Rezek, Vais, Kleščík, Cortez, Šiman.

FK Dukla Praha: Rada – Dancák, Piroch, Chlumecký – Kozma (C), Doumbia – Preisler, Buchvaldek, Souček – Fábry. Náhradníci: Jakab, Ayong, Šťovíček, Koval.