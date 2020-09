Fakt, že Příbram, stejně jako Opava, už nemá na svém kontě bodů nulu, byl pro něj vzhledem k průběhu zápasu jen malou útěchou. Hlavně proto, že Středočeši měli více ze hry, což se promítlo i na počtu gólových možností, ze kterých se jim však podařilo využít jen jedinou, když v 57. minutě zakončil pohlednou akci Pilíka s Novým na zadní tyči číhající Manuel Antwi.

„Jednalo se o skvělou akci. Jinak nám ale chybělo finální řešení. Standa Vávra byl třikrát v dobré pozici. Jardovi Treglerovi zase scházely po centru Tomáše Pilíka centimetry, které nás nakonec stály vítězství,“ litoval Horváth.

Opavě tak nakonec stačilo v 77. minutě potrestat zásluhou Dediče jednu jedinou chybu příbramské defenzivy a sen o třech bodech se definitivně rozplynul. „Zase to byl gól, kdy útočník Opavy hlavičkoval úplně sám ze stoje na malém vápně. To je nepřijatelné,“ okomentoval příbramský kouč situaci, která rozhodla o výsledku zápasu.

Avšak v předvedené hře vidí Horváth odrazový můstek do dalších zápasů. „Podali jsme dobrý výkon. Nejsem hltač čísel, ale věřím, že co do počtu sprintových náběhů a podobných věcí, to nebylo vůbec špatné. Chceme a musíme hrát aktivní fotbal. Tohle bylo přesně to, co v naší hře musíme držet, přestože to hráče stojí spoustu sil,“ uvědomuje si.

1. FK Příbram – SFC Opava 1:1 (0:0)

Branky: Branky: 57. Antwi (Nový) – 74. Dedič. ŽK: 88. Radoslav Kováč (OPA). Rozhodčí: Petr Hocek – Kříž, Kotalík. Čtvrtý rozhodčí: Petřík. VAR:Franěk. Diváci: 1268

1.FK Příbram: Melichar – Nový, Tregler, Kingue, Cmiljanović (81. Vilotić) – Soldát, T. Pilík (81. Cortez) – Antwi (69. Vais), Hájek, Vávra (89. Pinc) – Jan Rezek (C).

SFC Opava: Fendrich – Hrabina, Večerka, Žídek (C), Helešic – Jan Řezníček (63. Juřena), Zavadil – Mondek, Lukáš Holík (90+2. Pikul), Texl – Dordić (72. Dedič).