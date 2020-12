První velkou šanci měl po bezmála dvaceti minutách hry domácí Filip Zorvan, který těžil z přihrávky Tomáše Pilíka. Zlínský brankář dobře vyběhl, zmenšil střelecký úhel a nenechal se překonat. Následovaly dvě velké šance hostujícího týmu. Z levého křídla ze střední vzdálenosti pálil Vachtang Čanturišvili, ale domácí brankář dokázal odehrát míč na rohový kop. Centr se snesl před branku, odkud hlavičkoval Petr Buchta. Jeho rána skončila malý kousek nad brankou.

Do střelecké pozice se po pěkné akci dostal domácí Radek Voltr, ale minul přední tyč zlínské branky. V závěru prvního poločasu neuspěl ani Stanislav Vávra, který tvrdou ránou poslal balon kousek nad branku. Po prvním poločase, který nabídl několik dobrých šancí, platil vyrovnaný stav 0:0



Aktivněji do druhého poločasu vstoupili domácí fotbalisté. V 52. Minutě Zdeněk Folprecht z druhé vlny zakončoval rychlou akci svého týmu. Vystřelil jen do náruče připraveného brankáře. Stejný hráč se půl hodiny před koncem utkání dostal do další příležitosti. Jeho prudkou střelu brankář nadvakrát dokázal zastavit.



První gól - a nakonec i rozhodující - padl v 72. minutě. Po dobrém centru před branku se prosadil Jaroslav Tregler, k němuž míč propadl. Příbram se tedy dostala do vedení. V samotném závěru zápasu mohl vyrovnat Martin Cedidla, který ovšem v pádu branku trefit nedokázal. Příbram na svém hřišti porazila Zlín 1:0 a potvrdila zlepšenou formu, po druhé výhře v sezoně se posunula na šestnácté místo tabulky.

FORTUNA:LIGA, 11. kolo

Příbram - Zlín 1:0 (0:0)

Branka: 72. Tregler. Karty: 44. Procházka (ZLN), 86. Martínez García (ZLN). Rozhodčí: Petr Hocek. Asistenti: Jaroslav Kubr, Jiří Pečenka. Čtvrtý rozhodčí: Ondřej Lerch

1.FK Příbram: Kočí – Tregler, Kleščík, Cmiljanović (36. Svoboda), Nový – T. Pilík (89. Hájek), Folprecht – Jan Rezek (C), Voltr, Zorvan (89. Vais) – Vávra (84. Kvída).

Náhradníci: Melichar – Antwi, Hájek, Kvída, Pinc, Svoboda, Vais.



FC Fastav Zlín: S. Dostál – Simerský, P. Buchta, Procházka – Fantiš (70. Cedidla), Hlinka, Conde (70. Janetzký), Jiráček (C) (79. Slaměna) – Dramé (79. Martínez García), Jawo, Čanturišvili.

Náhradníci: Rakovan – Cedidla, Janetzký, Martínez García, Slaměna, Toutou Mpondo, Vraštil.