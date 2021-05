/FOTOGALERIE/ Šťastné dny prožívá v poslední době Filip Zorvan. A to jak na fotbalových trávnících, tak v osobním životě. Nedávno přivítal s přítelkyní na světě syna Matěje. Jeho narození pak oslavil v sobotu gólem do sítě Plzně v šesté minutě nastavení. „Zkoušel jsem udělat písmeno M, pak jsem se běžel radovat s klukama, protože to byl týmový úspěch a týmová radost,“ hlásil úspěšný střelec po trefě, která znamenala remízu 3:3.

Ze zápasu 31. kola FORTUNA:LIGY mezi Plzní a Příbramí | Foto: Antonín Vydra

„Na jednu stranu je to super, ale po tom průběhu si myslím, že to je lehká ztráta,“ narážel příbramský záložník na to, že jeho tým v průběhu utkání prohospodařil dvoubrankové vedení. Na druhou stranu, když se ale na začátku nastaveného času prosadil Ondrášek a otočil vývoj na stranu Plzně, tak už pomalu ani on sám nevěřil, že se spoluhráči dosáhne v Doosan Areně na bodový zisk. „To jsem si říkal, že je to jak v lednu… to jsme také v zápasech vedli, ale nakonec je ztratili a nezískali ani bod. Tohle byl podobný průběh,“