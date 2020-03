Grajciar hlásí návrat do příbramského mužstva

V sezoně 2017/2018 patřil k hlavním oporám příbramského mužstva, kterému po sestupu pomohl k opětovnému postupu do FORTUNA:LIGY. Navíc jako kapitán. Slovenský záložník Peter Grajciar sice v průběhu minulého ročníku soutěže tým od Litavky opustil, když zamířil nejprve do Českých Budějovic a posléze se přesunul do rezervního týmu Viktorie Plzeň, kde plnil roli hrajícího asistenta trenéra Pavla Horvátha. Teď se ale vrátil.

Peter Grajciar v dresu 1. FK Příbram. | Foto: 1. FK Příbram