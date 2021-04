Nadechli se. Přesto, jak říká klubový šéf Jaroslav Starka, dýchají brčkem. Ani po zápase ve Zlíně nemají příbramští fotbalisté zdaleka vyhráno. Zisk tří bodů ovšem může představovat psychickou vzpruhu a být odrazovým můstkem k dosažení vytouženého cíle – uhájení prvoligové vstupenky i pro příští sezonu.

„Jsme velmi rád, hlavně za chlapce. Musím je ještě jednou pochválit za to, jak to odmakali a dodrželi věci, které jsme si řekli. Jsem u mužstva měsíc a musím říct, že vůči nikomu nemám výhrady. Každý se snaží a pracuje. Až do neděle jsme nebyli za tu práci dostatečně odměněni. Vím, že nejde hned něco nastartovat, ale pevně věřím, že tato výhra chlapcům pomůže,“ říká trenér Jozef Valachovič.

Středočeši díky tomu poskočili ze dna tabulky na předposlední sedmnácté místo před Opavu. Na patnácté Teplice, které se drží nad sestupovým pásmem, dál ztrácí sedm bodů. Nezbývá jim tak nic jiného, než se v nadcházejícím zápase pokusit udělat další tempo směrem na prvoligovou hladinu. „Ukázali si, že mají na to, aby vozili body z venku. My je teď ale potřebujeme potvrdit doma s Bohemians,“ uvědomuje si trenér.

Šance určitě existuje. Klokanům z Vršovic se totiž v Příbrami v poslední době příliš nedaří. Doma sice zvládli poslední dva vzájemné duely, u Litavky však naplno neuspěli ve čtyřech ligových zápasech za sebou – z toho třikrát v řadě nebodovali vůbec.

Dokáže tuhle sérii Příbram protáhnout? A přiblíží se zase o něco blíže konkurentovi z Teplic?