Středočeši začali přípravu na hřišti, během které chce mužstvo pod Horváthovým vedením pracovat na dalším herní posunu, oficiálně minulý pátek. „V prvních dvou dnech přípravy jsme měli dvoufázové tréninky. V neděli jsme malinko zvolnili, protože v pondělí jsme měli na programu modelový zápas mezi sebou. Od té doby trénujeme jednou denně, až do sobotního zápasu s Duklou (výkop v 17 hodin na stadionu Na Litavce pozn. red.). Pak bude následovat ten předzápasový týden,“ líčí průběh přípravy Horváth.

Hráčům neordinuje jen náročné tréninkové dávky, ale na samotném začátku k nim měl i jeden velmi zajímavý proslov. „Asi by to mělo zůstat v šatně, ale hodně se to týkalo disciplíny. Příchodů, odchodů a chování kluků před tréninkem a po tréninku,“ poodkryl Pavel Horváth

Příbramský trenér momentálně pracuje s třiadvacetičlenným kádrem. Ten by se měl ale postupně zužovat. „Chtěli bychom mít třeba dvacet hráčů, mezi kterými by byli až tři mladí hráči z béčka, kteří by se s námi pravidelně trénovali,“ nastínil Horváth, jenž má společně s kolegy na mladíky jasné požadavky. „Chceme, aby byli plnohodnotnými členy a nebyli v kádru jen proto, že jsou mladí,“doplnil.