Těšíte se?

Já se samozřejmě těším, ale o mě úplně nejde. Důležité je, aby kluci byli dobře naladěni. A to nejen na první zápas, ale na celý zbytek soutěže, abychom měli šanci zachránit pro Příbram ligu.

Na čem jste se s týmem během přípravy snažili nejvíce pracovat?

Na věcech, které nám body braly, ale i těch, které by nám je měly přinášet.

Konkrétně?

Hlavně jsme kladli důraz na finální fázi. Vytváření šancí a jejich proměňování, protože pokud chceme sbírat body a vyhrávat, tak musíme být produktivní a dávat góly.

Ve třech přípravných utkáních jste však vstřelili dohromady pouze tři branky…

Je pravda, že zatím se nám střelecky dařilo hlavně v tréninku. V zápasech to nebylo úplně ono.

Přesto, vidíte ve hře týmu posun k lepšímu?

Netroufám si tvrdit, kam jsme poskočili, ale určitě jsme něco změnili. Hra se zklidnila, už to není hurá fotbal. Na co to ale bude nakonec stačit, ukáže až samotná soutěž.

Střetnete se s Baníkem Ostrava. Co od zápasu očekáváte?

Duel s velmi nepříjemným soupeřem, ovšem to je pro nás v momentální situaci každý. Baník disponuje řadou dobrých hráčů, ovšem i tak se v jeho hře najdou věci, kterých se budeme snažit využít ve svůj prospěch. Prozrazovat je ale nebudu (úsměv).

Tak se zeptám jinak. Co by vás mělo dovést k úspěchu?

Musíme podat koncentrovaný výkon po celých devadesát minut, vyvarovat se jednoduchých chyb, využít slabších chvilek soupeře a proměnit naše šance, které doufám, že přijdou.

Bude se hrát bez diváků. Jak moc to může utkání poznamenat?

Jedná se o nepříjemnost pro všechny, protože fotbal se hraje hlavně pro lidi. To se asi shodneme. Nezbývá nám nic jiného, než to přežít. Pro nás bude nejdůležitější, abychom zápas zvládli bodově.